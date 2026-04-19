Але ж чим не привід сісти на велосипед навесні? Тим паче коли біля Львова ховаються чудові локації, які так і просяться стати метою поїздки. 24 Канал із задоволенням розповість про них докладніше.

До яких можна вдатися нетипових маршрутів за Львів заради вайбового весняного вікенду?

Чебуречна у Брюховичах.

Брюховичі загалом – найкоротший і найпростіший веломаршрут від Львова, як пишуть на lviv.travel. Це всього якихось 10 кілометрів відносно спокійної дороги, зручної навіть для сімей із дітьми.

А знаменита "Чебуречна" там давно стала культовою зупинкою. Поруч ще й Брюховицький ліс із безліччю стежок і озером із болотяними черепахами, яких можна побачити з берега.

Цікавий факт: офіційний Міжнародний день велосипеда відзначають 3 червня. Чому ж у нас згадують ще 19 квітня? Бо цього дня 1943 року швейцарський хімік Альберт Гофманн свідомо прийняв 250 мікрограмів ЛСД у лабораторії, щоб краще зрозуміти дію речовини. А оскільки він поїхав додому велосипедом (воєнний час забороняв пересування автівками), згодом 19 квітня стали згадувати як Bicycle Day – на честь тієї поїздки та розвитку нейронауки.

Чебуречна у Брюховичах

Ясниський кар'єр.

Він розташований десь за 20 кілометрів від Львова біля села Ясниська. Фактично це три водойми, що виникли після затоплення піщаного кар'єру ще у 1966 році, загальною площею у 76 гектарів та максимальною глибиною у 20 метрів.

Головна принада тут – піщане дно, яке надає воді бірюзового відтінку, рідкісного для рівнинних водойм Львівщини. Сюди їдуть заради краєвидів, риболовлі та тиші. Але купатися офіційно заборонено, як зазначають на discover.ua.

Ясниський кар'єр

Ведмежий притулок "Домажир".

Ведмежий притулок "Домажир" – єдиний в Україні реабілітаційний центр для бурих ведмедів, врятованих із цирків, готелів та інших місць, де з ними жорстоко поводилися. Площа притулку – 20 гектарів, на яких мешкають кілька десятків ведмедів.

Притулок заснований за підтримки міжнародного фонду Four Paws і поєднує реабілітацію тварин з екологічною просвітою для відвідувачів. Дорога від Ясниського кар'єру – лише кілька кілометрів лісовою стежкою, але на екскурсію треба записатися заздалегідь, як зазначено на bearsanctuary-domazhyr.org.

До слова, всі три локації легко поєднати в один день: Брюховичі вранці, Ясниський кар'єр опівдні, і ведмеді під вечір. Чим не ідеальні весняні вихідні на колесах поблизу Львова? Ба й маршрут Брюховичі – Бірки – Ясниський кар'єр – Домажир є частиною офіційного веломаршруту Львівщини.

Ведмежий притулок "Домажир"

