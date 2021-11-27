Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинку
Джерело:DIP
За даними порталу Euronews, у 2022 році можна бюджетно відпочити як у Європі, так і за її межами. Ділимося списком найдешевших країн, які мають чим вразити.
До країн потрапила популярна серед українських туристів Туреччина, європейські країни та південно-східна Азія, яка лише готується відкривається для туристів.
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Бюджет від 30 – 50 доларів
Для тих, хто хоче відвідати нову країну без зайвих витрат, експерти видання Indie Traveler, яке спеціалізується на подорожах та дозвіллі, виділили такі країни:
- Грузія,
- В’єтнам,
- Лаос,
- Непал,
- Вірменія,
- Болівія,
- Камбоджа
- Україна,
- Туреччина,
- Мексика,
- Колумбія,
- Румунія,
- Бразилія,
- Таїланд,
- Кабо-Верде,
- країни Прибалтики,
- Індонезія,
- Філіппіни,
- Куба,
- Марокко
- Гватемала.
Рейтинг від skyscanner
Свій список дешевих країн також представив і сервіс skyscanner. Щоб визначити найбюджетніші країни, сервіс порахував, скільки туристам доведеться втратити за добу.Зверніть увагу! За сьогоднішнім курсом 1 фунт стерлінгів = 36,14 гривні.
- Нікарагуа – 61 фунт за ніч (2 204 гривень);
- Туреччина – 44 фунти (1 590 гривень);
- Білорусь – 29 фунтів (1 048 гривень);
- Болівія – 29 фунтів (1 048 гривень);
- Гондурас – 21 фунт (758 гривень);
- Лаос – 12 фунтів (433 гривень);
- Камбоджа – 11 фунтів (397 гривень);
- Непал – 5 фунтів (180 гривень);
- В’єтнам – 1 фунт (36 гривень).