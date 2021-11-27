Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинку

27 листопада 2021 , 19:30
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Джерело:

DIP

За даними порталу Euronews, у 2022 році можна бюджетно відпочити як у Європі, так і за її межами. Ділимося списком найдешевших країн, які мають чим вразити.

До країн потрапила популярна серед українських туристів Туреччина, європейські країни та південно-східна Азія, яка лише готується відкривається для туристів. 

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Бюджет від 30 – 50 доларів

Для тих, хто хоче відвідати нову країну без зайвих витрат, експерти видання Indie Traveler, яке спеціалізується на подорожах та дозвіллі, виділили такі країни

  • Грузія,
  • В’єтнам,
  • Лаос,
  • Непал,
  • Вірменія,

 Вірменія увійшла у рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels 

  • Болівія,
  • Камбоджа
  • Україна,
  • Туреччина,
  • Мексика,

 Мексика увійшла у рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

  • Колумбія,
  • Румунія,
  • Бразилія,
  • Таїланд,
  • Кабо-Верде,
  • країни Прибалтики,

Рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

  • Індонезія,
  • Філіппіни,
  • Куба,
  • Марокко
  • Гватемала.

Рейтинг від skyscanner

Свій список дешевих країн також представив і сервіс skyscanner. Щоб визначити найбюджетніші країни, сервіс порахував, скільки туристам доведеться втратити за добу. 

Зверніть увагу! За сьогоднішнім курсом 1 фунт стерлінгів = 36,14 гривні.
  • Нікарагуа – 61 фунт за ніч (2 204 гривень);
  • Туреччина – 44 фунти (1 590 гривень);
  • Білорусь – 29 фунтів (1 048 гривень);
  • Болівія – 29 фунтів (1 048 гривень);
  • Гондурас – 21 фунт (758 гривень);
  • Лаос – 12 фунтів (433 гривень);
  • Камбоджа – 11 фунтів (397 гривень);
  • Непал – 5 фунтів (180 гривень);
  • В’єтнам – 1 фунт (36 гривень).
Нагадаємо, що після виключення із "зеленого списку" ЄС, туристів з України готові приймати 15 країн. Це, зокрема, Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Австрія, Чехія, Данія та інші. Повний список можна переглянути за посиланням
Автор: Юлія Бабич