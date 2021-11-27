В страны попала популярная среди украинских туристов Турция, европейские страны и юго-восточная Азия, которая только готовится, открывается для туристов.

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Бюджет от 30 – 50 долларов

Для тех, кто хочет посетить новую страну без лишних затрат, эксперты издания Indie Traveler, которое специализируется на путешествиях и досуге, выделили следующие страны:

  • Грузия,
  • Вьетнам,
  • Лаос,
  • Непал,
  • Армения,

Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинку Армения вошла в рейтинг самых дешевых стран для отдыха / Фото Pexels

  • Боливия,
  • Камбоджа
  • Украина,
  • Турция,
  • Мексика,

Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинку Мексика вошла в рейтинг самых дешевых стран для отдыха / Фото Pexels

  • Колумбия,
  • Румыния,
  • Бразилия,
  • Таиланд,
  • Кабо-Верде,
  • страны Прибалтики,

Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинку

Рейтинг самых дешевых стран для отдыха / Фото Pexels

  • Индонезия,
  • Филиппины,
  • Куба,
  • Марокко
  • Гватемала.

Рейтинг от skyscanner

Свой список дешевых стран также представил и skyscanner. Чтобы определить самые бюджетные страны, сервис посчитал, сколько туристам придется потерять в сутки.

  • Никарагуа – 61 фунт за ночь (2204 гривен);
  • Турция – 44 фунта (1590 гривен);
  • Беларусь – 29 фунтов (1 048 гривен);
  • Боливия – 29 фунтов (1048 гривен);
  • Гондурас – 21 фунт (758 гривен);
  • Лаос – 12 фунтов (433 гривен);
  • Камбоджа – 11 фунтов (397 гривен);
  • Непал – 5 фунтов (180 гривен);
  • Вьетнам – 1 фунт (36 гривен).