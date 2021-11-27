В страны попала популярная среди украинских туристов Турция, европейские страны и юго-восточная Азия, которая только готовится, открывается для туристов.

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Бюджет от 30 – 50 долларов

Для тех, кто хочет посетить новую страну без лишних затрат, эксперты издания Indie Traveler, которое специализируется на путешествиях и досуге, выделили следующие страны:

Грузия,

Вьетнам,

Лаос,

Непал,

Армения,

Армения вошла в рейтинг самых дешевых стран для отдыха / Фото Pexels

Боливия,

Камбоджа

Украина,

Турция,

Мексика,

Мексика вошла в рейтинг самых дешевых стран для отдыха / Фото Pexels

Колумбия,

Румыния,

Бразилия,

Таиланд,

Кабо-Верде,

страны Прибалтики,

Рейтинг самых дешевых стран для отдыха / Фото Pexels

Индонезия,

Филиппины,

Куба,

Марокко

Гватемала.

Рейтинг от skyscanner

Свой список дешевых стран также представил и skyscanner. Чтобы определить самые бюджетные страны, сервис посчитал, сколько туристам придется потерять в сутки.

Обратите внимание! По сегодняшнему курсу 1 фунт стерлингов = 36,15 гривны.

Никарагуа – 61 фунт за ночь (2204 гривен);

Турция – 44 фунта (1590 гривен);

Беларусь – 29 фунтов (1 048 гривен);

Боливия – 29 фунтов (1048 гривен);

Гондурас – 21 фунт (758 гривен);

Лаос – 12 фунтов (433 гривен);

Камбоджа – 11 фунтов (397 гривен);

Непал – 5 фунтов (180 гривен);

Вьетнам – 1 фунт (36 гривен).

Напомним, что после исключения из "зеленого списка" ЕС туристов из Украины готовы принимать 15 стран. Это, в частности, Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Дания и другие. Полный список можно просмотреть по ссылке.