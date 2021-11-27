До країн потрапила популярна серед українських туристів Туреччина, європейські країни та південно-східна Азія, яка лише готується відкривається для туристів.

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Бюджет від 30 – 50 доларів

Для тих, хто хоче відвідати нову країну без зайвих витрат, експерти видання Indie Traveler, яке спеціалізується на подорожах та дозвіллі, виділили такі країни:

  • Грузія,
  • В’єтнам,
  • Лаос,
  • Непал,
  • Вірменія,

Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинку Вірменія увійшла у рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

  • Болівія,
  • Камбоджа
  • Україна,
  • Туреччина,
  • Мексика,

Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинку Мексика увійшла у рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

  • Колумбія,
  • Румунія,
  • Бразилія,
  • Таїланд,
  • Кабо-Верде,
  • країни Прибалтики,

Куди поїхати у 2022 році: рейтинг найдешевших країн для відпочинкуРейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

  • Індонезія,
  • Філіппіни,
  • Куба,
  • Марокко
  • Гватемала.

Рейтинг від skyscanner

Свій список дешевих країн також представив і сервіс skyscanner. Щоб визначити найбюджетніші країни, сервіс порахував, скільки туристам доведеться втратити за добу.

  • Нікарагуа – 61 фунт за ніч (2 204 гривень);
  • Туреччина – 44 фунти (1 590 гривень);
  • Білорусь – 29 фунтів (1 048 гривень);
  • Болівія – 29 фунтів (1 048 гривень);
  • Гондурас – 21 фунт (758 гривень);
  • Лаос – 12 фунтів (433 гривень);
  • Камбоджа – 11 фунтів (397 гривень);
  • Непал – 5 фунтів (180 гривень);
  • В’єтнам – 1 фунт (36 гривень).