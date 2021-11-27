До країн потрапила популярна серед українських туристів Туреччина, європейські країни та південно-східна Азія, яка лише готується відкривається для туристів.

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Бюджет від 30 – 50 доларів

Для тих, хто хоче відвідати нову країну без зайвих витрат, експерти видання Indie Traveler, яке спеціалізується на подорожах та дозвіллі, виділили такі країни:

Грузія,

В’єтнам,

Лаос,

Непал,

Вірменія,

Вірменія увійшла у рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

Болівія,

Камбоджа

Україна,

Туреччина,

Мексика,

Мексика увійшла у рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

Колумбія,

Румунія,

Бразилія,

Таїланд,

Кабо-Верде,

країни Прибалтики,

Рейтинг найдешевших країн для відпочинку / Фото Pexels

Індонезія,

Філіппіни,

Куба,

Марокко

Гватемала.

Рейтинг від skyscanner

Свій список дешевих країн також представив і сервіс skyscanner. Щоб визначити найбюджетніші країни, сервіс порахував, скільки туристам доведеться втратити за добу.

Зверніть увагу! За сьогоднішнім курсом 1 фунт стерлінгів = 36,14 гривні.

Нікарагуа – 61 фунт за ніч (2 204 гривень);

Туреччина – 44 фунти (1 590 гривень);

Білорусь – 29 фунтів (1 048 гривень);

Болівія – 29 фунтів (1 048 гривень);

Гондурас – 21 фунт (758 гривень);

Лаос – 12 фунтів (433 гривень);

Камбоджа – 11 фунтів (397 гривень);

Непал – 5 фунтів (180 гривень);

В’єтнам – 1 фунт (36 гривень).

Нагадаємо, що після виключення із "зеленого списку" ЄС, туристів з України готові приймати 15 країн. Це, зокрема, Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Австрія, Чехія, Данія та інші. Повний список можна переглянути за посиланням.