Цікаво, що один із санаторіїв розміщений у величному палаці 19 століття. А розташований він на горі, на висоті 400 метрів над рівнем моря, розповідає 24 Канал.

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Яке село славиться курортами та неймовірним палацом

Село Карпати розташоване в Мукачівському районі Закарпатської області. Воно славиться своїми санаторіями "Карпати" та "Перлина Карпат". Також тут можна побачити Палац Шенборнів із джерелом молодості та Скелю Кохання, з якої відкриваються краєвиди на гірські простори.

Село Карпати на карті:

Перший корпус санаторію "Карпати", власне, і розташований у величному Палаці Шенборнів. Сам замок і територія довкола колись була частиною Мукачева і належала родині Ракоці. На початку 18 століття австрійський суд конфіскував маєток, і він перейшов до імператора.

Той подарував маєток своєму князю з прізвищем Шенборн як подяку за вірність. Маєток залишався у власності його родини до 1944 року, а вже через два роки там облаштували санаторій.

Існує легенда, що палац первинно мав 365 вікон, як днів у році, 52 кімнати – як у році тижнів та 12 входів – як у році місяців. Він прикрашений багатим декором, зокрема барельєфами та вітражами на тему родової геральдики графів Шенборнів, а також баштовим годинником із курантами.



Палац Шенборнів, у якому функціонує санаторій / Фото "Вікіпедія"

У нинішній час територія палацу – це парк санаторію, з чудовими відпочинковими зонами та озером у центрі. До санаторію приїжджають з метою лікування хвороб нервової системи, хронічних захворювань органів травлення, м'язової системи тощо. Також тут проходять реабілітацію хворі після перенесення інфаркту, вагітні після ускладнень тощо.

Як зазначено на сайті санаторію, одужанню там сприяють чисте лісове повітря, м'який клімат і мінеральні води з місцевих джерел.