Від пінгвінів до острова-в'язниці: туристи закохаються у це місто всього за 3 дні

Столицю Південноафриканської республіки Кейптаун називають одним із найкрасивіших міст світу, але, щоб зрозуміти чому, – треба побачивши її на власні очі. Тут поруч існують драматичні океанські узбережжя, колонії диких пінгвінів, мальовничі дороги вздовж скель і місця, які зберігають пам'ять про складну історію Південної Африки.

Мандрівниця Лілія, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @travel.liliya, поділилася триденним маршрутом Кейптауном, який дозволить відчути місто з різних боків. У ньому є і прогулянки серед пінгвінів на узбережжі, і поїздка на острів, де багато років провів у в'язниці Нельсон Мандела, і кілька локацій, які роблять це місто справді незабутнім.

Читайте також Про курс, розрахунок і подорожі країною: 5 порад для тих, хто вперше їде в Грузію

Як провести незабутні 3 дні у Кейптауні?

День перший

Свій перший день у сонячній столиці варто розпочати з хайкінгу на гору Lion's Head. Підйом на гору триває близько 1,5 години, але це точно того вартує – тут можна зустріти світанок з неймовірним видом на місто.

Далі Лілія радить відправитися на пляж Boulders, де живе колонія африканських пінгвінів. Як пише Capetown travel, це чи не єдине місце у світі, де пінгвінів можна побачити так близько. Однак годувати тварин, або підходити надто близько – заборонено. Вхід на пляж платний, але тут можна не лише побачити пінгвінів, а й провести цілий день на березі океану. Це ідеальний пляж для сімейного відпочинку, адже діти зможуть не тільки побачити пінгвінів, а й лазити по валунах, досліджувати кам'яні басейни і плавати у чистій воді затоки Фолс-Бей.

На наступну локацію веде одна з найкрасивіших доріг світу – Chapmans Peak Dr, яка лежить вздовж океану. Саме нею можна доїхати до мису Доброї Надії – краю світу, де зустрічаються Атлантичний та Індійський океани.

Ввечері українка радить прогулятися набережною Waterfront, де можна побачити морських котиків просто на дорозі.

Мис Доброї Надії у Південній Африці / Фото Depositphotos

День другий

На наступний день подорожі можна відправитися на острів Роббен, який є спадщиною ЮНЕСКО. У 1964 році на цей острів-в'язницю запроторили активіста і майбутнього президента ПАР Нельсона Манделу. Правозахисник просидів тут цілих 18 років. Сьогодні острів Роббен символізує тріумф людського духу над несправедливістю. Дістатися острова можна пором з Кейптауна.

Опісля варто запланувати прогулянку центром Кейптауна та похід на каву у Heaven Coffеe Shop – це кав'ярня, яка розташована просто у церкві.

Наступна зупинка – притулок для врятованих диких тварин – Cornellskop Animal Encounters. Тут можна погладити справжнього гепарда. Захід сонця українка радить зустріти на Столовій горі, з якої відкриваються вражаючі краєвиди. Як пише Wanderer, на вершину гори можна дістатися канатною дорогою усього за 5 хвилин.

Підйом на Столову гору / Фото Depositphotos

День третій

Після таких насичених двох днів треба трохи релаксу. Саме тому українка радить відправитися у долину Franschhoek на винному трамвайчику. Під час цієї екскурсії туристам пропонують мальовничу поїздку на трамваї та дегустацію вина з різних виноробень.

Українка розповіла, як провести 3 ідеальні дні у Кейптауні: відео

Які ще цікаві локації у світі варто побачити?