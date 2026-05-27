Куди повести дітей після останнього дзвоника: добірка найкращих парків Львова
Після останнього дзвоника у Львові починається сезон прогулянок, пікніків і сімейного відпочинку. Місто має чимало зелених зон, де можна провести час із дітьми: від історичних парків у центрі до сучасних арт-просторів.
24 Канал зібрав найкращі місця Львова, куди варто піти всією родиною після останнього дзвоника, з посиланням на Lviv Travel.
Дивіться також Пережив обидві світові війни: мало хто знає, що на околицях Львова був потужний форт
Де погуляти з дітьми після останнього дзвоника у Львові?
- Стрийський парк
Стрийський парк – це одна з найбільших і найвідоміших зелених зон Львова та пам'ятка садово-паркового мистецтва. Його площа становить понад 50 гектарів, а історія починається з Крайової виставки 1894 року, яка зібрала у місті понад мільйон відвідувачів. Парк спроєктував ландшафтний архітектор Арнольд Рьорінґ, і вже в кінці 19 століття територія кардинально змінилася – замість хащів тут з'явилися павільйони, алеї та впорядкований простір.
Як виглядає Стрийський парк: дивитись відео
Частина будівель збереглася донині, зокрема водонапірна вежа. У різні періоди тут працювали виставкові павільйони, кінотеатр, а також проходили великі міські події. Сьогодні це простір для прогулянок, відпочинку та сімейного дозвілля, де можна поєднати природу та історію міста.
Де розташований Стрийський парк: дивитись карти
А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!
- PARK3020
PARK3020 – перший публічний парк сучасної скульптури в Україні, розташований у селі Стрілки на території Edem Resort Medical / Spa. Його площа понад 16 гектарів. Проєкт створений як простір для сучасних митців, які можуть презентувати свої роботи просто неба.
Як виглядає парк PARK3020: дивитись відео
Колекція скульптур постійно оновлюється, а самі роботи виконані з різних матеріалів: металу, каменю, бетону та скла. Особливістю парку є скляна експозиція "Таємна Вечеря". Це простір, де мистецтво взаємодіє з природою, створюючи новий формат прогулянки та знайомства з сучасною українською скульптурою. Парк також є pet-friendly.
Де розташований PARK3020: дивитись на картах
- Митрополичі сади
Митрополичі сади – унікальний парковий комплекс біля Собору Святого Юра, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Колись це була лісиста територія, яка з 18 століття поступово перетворилася на впорядкований садовий простір. У 19 столітті його перепланували в англійському стилі, а з ініціативи митрополита Андрея Шептицького тут з'явилися фруктові дерева.
Митрополичі сади / фото Lviv Travel
Митрополичі сади / фото Lviv Travel
Після тривалого періоду занепаду сади відновили та відкрили для відвідувачів у 2015 році. Сьогодні це тиха зелена зона для прогулянок, екскурсій і культурних подій із видом на історичну частину Львова.
Де розташовані Митрополичі сади: дивитись на картах
- Парк культури та відпочинку
Парк культури – одна з найбільших рекреаційних зон міста, розташована між кількома центральними вулицями Львова. Його історія починається ще з 19 століття, коли львів'яни почали використовувати цю територію для відпочинку. Згодом тут з'явилися алеї, павільйони та розвинена інфраструктура дозвілля.
Парк культури та відпочинку / фото Lviv Travel
Сьогодні парк поєднує зелені зони, атракціони, кіно просто неба та простори для прогулянок. Тут можна як активно провести час, так і просто відпочити на траві всією сім'єю.
Де розташований парк культури: дивитись на картах
Дивіться також Туристи не помічають цей балкон у Львові – а саме на ньому змінили історію України
- Погулянка
Погулянка – історичний район Львова на східній околиці міста, який сьогодні є спокійною зеленою зоною для відпочинку. Колись тут діяли ресторани, броварні та місця для розваг, куди активно приїжджали львів'яни на прогулянки. У 19 столітті Погулянка була популярним рекреаційним простором із гастрономічною та культурною інфраструктурою.
Сьогодні це тихе місце для прогулянок та усамітнення, поруч із Ботанічним садом ЛНУ, де можна провести час на природі подалі від міського шуму.
Де розташована Погулянка: дивитись на картах