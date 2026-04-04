Де у Львові можна відчути святкову атмосферу на Великдень
- Головна локація для святкування Великодня у Львові – Шевченківський гай, де відбудуться традиційні гаївки та виступи етноколективів.
- Скільки коштує квиток цього року і яка програма.
Усього за тиждень Львів зміниться: вулиці наповняться людьми у вишиванках, а дзвони у храмах лунатимуть майже безперервно. На Великдень місто стає особливо теплим і живим, але є одне місце, де ця атмосфера відчувається найсильніше.
Головна локація у Львові на Великдень – це Шевченківський гай. У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького це свято набуває особливого змісту.
Читайте також Що і коли цвіте в Україні навесні: календар для тих, хто хоче все встигнути побачити
Де у Львові найкраще відчути атмосферу Великодня?
Щороку львів'яни та гості міста збираються на Великдень у Шевченківському гаю, щоб відзначити світле свято Воскресіння. Сотні людей у вишиванках, які водять гаївки на тлі традиційних українських хат, наче переносяться у минуле і стають ближчими до традицій.
Цього року музей, як завжди, підготував чимало цікавого для відвідувачів на Великдень.
- 14:00 – 16:00 відбуватимуться гаївки для дітей. Їм розкажуть про традиційні великодні забави і навчать обрядового танцю.
- О 14:00 розпочнуться традиційні великодні забави на галявині коло стодоли. Тут будуть водити подоляночку, грати в шума, ремня тощо.
- На головній галявині з 15:00 виступатимуть етноколективи.
13 квітня у Гаю святкуватимуть Обливаний понеділок, а о 16:00 відбудуться гаївки для спільноти UNBROKEN.
Квиток у Гай на свята коштує 300 гривень, а пільговий – 150 гривень. Купити квитки можна – за посиланням. Для військових, ветеранів, вдів та дітей загиблих військовослужбовців, людей з інвалідністю І – ІІ груп – вхід безкоштовний. Також додамо, що під час святкувань збиратимуть кошти на потреби військових підрозділів.
Зверніть увагу! За даними Львівської міської ради, минулого року у Великодню неділю Шевченківський гай відвідало майже 18 тисяч людей.
Святкування Великодня у Шевченківському гаю / Фото Анастасії Смольєнко для ЛМР
А куди піти на Вербну неділю?
На Вербну неділю у Львові також підготували цікаві події. На вулиці Ференца Ліста, 7 можна буде потрапити на справжній косівський ринок. Тут продаватимуть стильні традиційні гуні, хустки, аксесуари, кераміку тощо. Відвідувачам обіцяють справжній гуцульський колорит. А у закладі "Дах", з якого відкривається неймовірна панорама на місто, співатимуть веснянки і малюватимуть писанки.
Або ж можна поїхати за місто і погуляти на природі, поки погода ідеальна для цього. Раніше львів'яни поділилися своїми улюбленими локаціями в області.