На Головній площі Кракова вирує життя: туристи зупиняються, щоб сфотографувати фасади, місцеві поспішають у справах, а з ресторанів доходять аромати кухні, пише Lonely Planet.

Читайте також Вже зовсім скоро: досвідчена мандрівниця назвала найкращі весняні локації Європи

Над Старим містом здіймаються шпилі храмів і силует королівського замку, формуючи впізнаваний краківський пейзаж. Місто особливе завдяки своїй багатошаровості: тут можна захоплюватися архітектурою, музейними колекціями, домашньою кухнею чи прогулянкою над Віслою.

Що туристам варто побачити у Кракові?

Піднятися на Вавельський пагорб

Найвідомішим символом міста є Вавельський королівський замок з Вавельським собором. Впродовж століть тут мешкали польські монархи, а пагорб став уособленням державної історії та гордості.

У сучасному палаці з червоним дахом можна побачити гобелени XVI століття, різьблені дерев’яні голови в парадних залах, приватні покої правителів, коронні коштовності та знаменитий меч Щербець, який використовували під час коронацій з XIV століття.

У соборі у величних гробницях спочивають польські королі та королеви, а також зберігаються кістки, які за легендою належать Вавельському дракону.

Прогулятися ринковою площею

Головна ринкова площа – серце міста. Вона вважається найбільшою середньовічною міською площею Європи. Її оточують історичні будівлі та численні кафе, а в центрі височіють торгові ряди.

Поїздка до меморіалу

Туристам також варто навідатися до Освенцим та комплексу Аушвіц-Біркенау. Тут можна побачити камери тортур, газові камери, ряди димарів Біркенау чи особисті речі жертв – валізи, окуляри чи протези.

Між 1940 і 1945 роками тут було знищено понад мільйон євреїв, а також поляків і ромів. Сьогодні це місце збережене як суворе нагадування про трагічні сторінки ХХ століття.

Поїздка до "Фабрики Шиндлера"

Ім’я Оскара Шиндлера стало відомим у всьому світі після фільму "Список Шиндлера". Під час Другої світової війни він врятував понад тисячу євреїв, надавши їм роботу на своїй фабриці.

Сьогодні в будівлі працює музей із масштабною експозицією про Краків у період нацистської окупації 1939 – 1945 років. Виставка розповідає не лише про репресії, а й про повсякденне життя міста та рух опору.

Спробувати краківські смаколики

Краків асоціюється із обважанеком. Це бублики, посипані маком чи конжутом, які продають у кіосках по всьому Старому місту. Також гастрономічним символом міста є кельбаса. Є ще ситніший варіант – польська запіканка у вигляді половини багета з сиром та грибами.

У якому польському місті народився Коперник?

Місто Торунь у Польщі відоме своєю добре збереженою середньовічною архітектурою і включене до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пише Travel off Path. Місто є місцем народження Миколи Коперника, де збереглися численні історичні пам'ятки, такі як собор Святих Іоанів та Крива вежа.

Що ще варто прочитати?