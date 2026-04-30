Що подивитися у Чернівцях, де скасували концерт Приходько через російську мову

Днями стало відомо, що у Чернівцях скасували концерт співачки Анастасії Приходько, який мав відбутися 5 травня. Причиною став мовний скандал у мережі, який спровокувала артистка. На цьому тлі ми вирішили розповісти, що подивитися і куди піти у Чернівцях у травні.

Концерт Приходько мав відбутися у Центрі Миколайчука вже наступного тижня. Однак заклад відмовився підписувати договір з організаторами і ті вирішили не шукати іншу локацію у місті, а взагалі не приїжджати. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Чому у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько?

Скандал довкола співачки виник після того, як вона написала на своїй сторінці у Threads про те, що спілкується "київською російською мовою". Такий допис викликав багато негативних коментарів користувачів, які наголошували, що не існує ніякої "київської" російської. Згодом Приходько спробувала виправити ситуацію і написала схожий допис вже українською і зазначила, що може говорити й нею. Однак суспільне обурення це не зупинило.

Дописи Приходько про мову / скриншоти з Threads

На цьому тлі керівництво Центру Миколайчука в Чернівцях відмовилося підписувати договорів про оренду приміщення з організаторами концерту Приходько. Піарник співачки Кирило заявив Суспільному, що місцеві бойкотують захід, тому команда вирішила повністю його скасувати. До слова, скасували й концерт Приходько у Новодністровську Чернівецької області – на нього просто не купували квитки.

Якщо когось засмутила така новина, то ми вирішили розповісти, що ще можна побачити у Чернівцях і куди обов'язково треба піти.

Куди піти у Чернівцях?

Як пише Сhernivtsi City, Чернівці – це місто, у якому поєдналися українська, австрійська, румунська, німецька, вірменська та єврейська культури. Тут є чимало цікавих локацій, але ми розповімо лише про ті, які обов'язково має побачити кожен турист, який приїхав у Чернівці.

Вулиця Ольги Кобилянської. Існує легенда, що колись бруківку на цій вулиці мили милом кілька разів на день, а підмітали букетами з троянд. Нині тут є красива архітектура, десятки затишних ресторанів і кафе. Прогулянка цієї пішохідною вулицею у теплий травнений ранок стане ідеальним початком знайомства з містом.

Резиденція митрополитів Буковини та Далмації , сьогодні це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Ця видатна пам'ятка 19 століття нагадує магічний Гоґвортс, чим приваблює десятки туристів.

Музей архітектури та побуду . Тут можна побачити старовинні хати, корчму, церкву тощо. Музей демонструє побут і життя мешканців Буковини минулих століть.

Органний зал. Замість концерту Приходько можна послухати неймовірне звучання органу у церкві Святих апостолів Петра і Павла.

Ботанічний сад. У травні це місце особливо красиве – ростуть магнолії, тюльпани та інші рослини.

Мало хто знає, що неподалік від центру Ужгорода є мальовничий Радванський кар'єр. Це улюблене місце місцевих, які хочуть втекти від міського галасу, або освіжитися прохолодною водою у спекотну погоду. Тож коли наступного разу плануватимете поїздку в Ужгород на сакури, обов'язково додайте до свого плану пікнік на Радванському кар'єрі.

Ще одне маловідоме мальовниче озеро є в Івано-Франківській області. Воно розташоване на висоті 1120 метрів над рівнем моря і оточене густими лісами. Цю кришталево чисту водойму точно варто побачити тим, хто зібрався в гори.