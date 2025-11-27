5 країн, у які не варто їхати на море на Новий рік

На Новий рік багато хто мріє втекти від холодів і зустріти головну ніч у році під сонцем та морськими хвилями. Але не всі популярні напрямки підходять для зимового пляжного відпочинку. Деякі країни взимку надто холодні, інші – страждають від штормів або затяжних дощів, а подекуди море здається теплим лише на фото.

Щоб не зіпсувати святкову поїздку, варто знати, куди їхати не слід, навіть якщо ціни спокусливо низькі, а готелі обіцяють "літо цілий рік". Про це повідомляє 24 Канал.

Куди не варто їхати на море на Новий рік?

Туреччина. Пляжний сезон у Туреччині триває до кінця жовтня. Їхати сюди на Новий рік, якщо хочеться плавати в морі і лежати на пляжі, сенсу нема. В Анталії температура повітря коливається у межах +13…+16 градусів, а води – +17 градусів, повідомляє Sea temperature. Більшість готелів взимку зачинені, а ті, які працюють, зменшують анімацію та інфраструктуру через малу кількість відвідувачів.

Греція. Взимку грецькі острови романтичні й дуже красиві. Туристів майже немає, а тому можна наодинці насолодитися усією красою. Однак погода зовсім не для купання – холодно, вітряно й навіть можливі шторми. Як пише Beach Weather, на Кіпрі стовпчики термометрів у січні рідко підіймаються вище +15 градусів.

Якщо ви хочете просто гуляти стародавніми локаціями – чудово, але для пляжу – точно ні.

Італія. Навіть на півдні Італії на Новий рік холодно. Температура повітря на Сицилії чи Сардинії рідко перевищує +14 градусів. Пусте узбережжя виглядає красиво, але традиційного пляжного відпочинку не пропонує.

В'єтнам. На півночі і в центральній частині В'єтнаму взимку несезон. Тут є сильні дощі, висока вологість, шторми. Деякі пляжі навіть закривають через сильні хвилі. За пляжним відпочинком на свята варто їхати у південні курорти В'єтнаму, там погода для купання чудова.

Туніс. Дехто думає, що через те, що Туніс розташований в Африці, тут тепло навіть взимку. Однак це не так. На Новий рік у Тунісі надто холодно, щоб купатися і проводити час на пляжі. Вдень повітря прогрівається максимум до +15…+18 градусів, а вночі стає дуже холодно – до +8 градусів.

Які країни обрати натомість?

Щоб дійсно провести Новий рік на пляжі, можна поїхати в Таїланд, ОАЕ або Єгипет. У Єгипті спекотно не буде, але в безвітряних бухтах можна покупатися. Крім того, це найдоступніший варіант. В ОАЕ на Новий рік розпочинається високий сезон, тож ціни тут різко зростають. Ця країна підійде для тих, хто хоче розкішного і дорогого відпочинку. Водночас Таїланд пропонує справжнє тропічне літо та пригоди.