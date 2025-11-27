5 стран, в которые не стоит ехать на море на Новый год

На Новый год многие мечтают сбежать от холодов и встретить главную ночь в году под солнцем и морскими волнами. Но не все популярные направления подходят для зимнего пляжного отдыха. Некоторые страны зимой слишком холодные, другие страдают от штормов или затяжных дождей, а кое-где море кажется теплым только на фото.

Чтобы не испортить праздничную поездку, стоит знать, куда ехать не следует, даже если цены соблазнительно низкие, а отели обещают "лето круглый год". Об этом сообщает 24 Канал.

Куда не стоит ехать на море на Новый год?

Турция. Пляжный сезон в Турции длится до конца октября. Ехать сюда на Новый год, если хочется плавать в море и лежать на пляже, смысла нет. В Анталии температура воздуха колеблется в пределах +13...+16 градусов, а воды – +17 градусов, сообщает Sea temperature. Большинство отелей зимой закрыты, а те, которые работают, уменьшают анимацию и инфраструктуру из-за малого количества посетителей.

Греция. Зимой греческие острова романтические и очень красивые. Туристов почти нет, а потому можно в одиночку насладиться всей красотой. Однако погода совсем не для купания – холодно, ветрено и даже возможны штормы. Как пишет Beach Weather, на Кипре столбики термометров в январе редко поднимаются выше +15 градусов.

Если вы хотите просто гулять древними локациями – прекрасно, но для пляжа – точно нет.

Италия. Даже на юге Италии на Новый год холодно. Температура воздуха на Сицилии или Сардинии редко превышает +14 градусов. Пустое побережье выглядит красиво, но традиционного пляжного отдыха не предлагает.

Вьетнам. На севере и в центральной части Вьетнама зимой несезон. Здесь есть сильные дожди, высокая влажность, штормы. Некоторые пляжи даже закрывают из-за сильных волн. За пляжным отдыхом на праздники стоит ехать в южные курорты Вьетнама, там погода для купания замечательная.

Тунис. Некоторые думают, что из-за того, что Тунис расположен в Африке, здесь тепло даже зимой. Однако это не так. На Новый год в Тунисе слишком холодно, чтобы купаться и проводить время на пляже. Днем воздух прогревается максимум до +15...+18 градусов, а ночью становится очень холодно – до +8 градусов.

Какие страны выбрать взамен?

Чтобы действительно провести Новый год на пляже, можно поехать в Таиланд, ОАЭ или Египет. В Египте жарко не будет, но в безветренных бухтах можно искупаться. Кроме того, это самый доступный вариант. В ОАЭ на Новый год начинается высокий сезон, поэтому цены здесь резко возрастают. Эта страна подойдет для тех, кто хочет роскошного и дорогого отдыха. В то же время Таиланд предлагает настоящее тропическое лето и приключения.