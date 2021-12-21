Куди не варто подорожувати у 2022: рейтинг найнебезпечніших країн для туристів

Компанія International SOS щороку визначає країни з найвищим і найнижчим рівнем ризику безпеки подорожей. Фахівці радять утримуватися від мандрівок до названих небезпечних країн.

При складанні рейтингу враховують політичне та соціальне становища країн, стан охорони здоров'я та рівень криміналу. Цьогоріч також аналізували наслідки COVID-пандемії.

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Куди туристам не варто подорожувати у 2022

За словами Міка Шарпа, директора групових служб безпеки в International SOS, у 2022 році організації повинні знати, що постійні проблеми безпеки не зникли через пандемію, а подекуди ризики фактично зросли.

Категорія "надзвичайний ризик безпеки" означає, що державний контроль і правопорядок мінімальні або взагалі відсутні на великих територіях, і може існувати серйозна загроза насильницьких атак збройних груп, спрямованих на міжнародних відвідувачів,

– підкреслюють у повідомленні.

Крім того, державні та транспортні послуги майже не функціонують, і велика частина країни може бути недоступною для іноземців.

5 найнебезпечніших країн для туристів

Афганістан; Сирія; Лівія; Центральноафриканська республіка; Ірак.



Карта найнебезпечніших країн для туристів у 2022 році / Скриншот з travelriskmap.com

Також з'явився рейтинг найбезпечніших держав для подорожей у 2022 році.

5 найбезпечніших країн для туристів Норвегія; Фінляндія; Швейцарія; Данія; Люксембург.