Не спішіть скасовувати плани: куди можна поїхати на травневі свята за кордон

Травневі свята не за горами й багато українців планують, або вже спланували, як провести їх у подорожах. Хоч вибір закордонних напрямків для поїздок невеликий, та все ж, він є.

З подорожами зараз виникають складнощі, адже не всі країни через коронавірус готові пускати туристів, або, якщо готові, – то виставляють певні вимоги. Тож, які країни чекатимуть гостей у травні – читайте далі.

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Карантин у Туреччині

Звісно, найпопулярніші були, та й залишаються теплі узбережжя Єгипту й Туреччини. Утім в останній країні наразі запроваджують карантин. Та туристичні експерти заспокоюють, що обмеження не стосуватимуться туристів.

Єдине, це будуть обмеження по пересуванню за межами готелю. В певний час будуть працювати магазини, кафе та ресторани,

– розповіла експертка з туризму Валерія Барчан.

Якщо придбали тур до Туреччини, не поспішайте бігти його здавати, просто по приїзду дотримуйтесь декількох елементарних правил: туристи повинні мати паспорт при виході із готелю та ваучери, щоби довести, що ви справді турист.

Єгипет, ОАЕ, Грузія, Кіпр

Єгипет також залишається доступним для українців. Втім, коли раніше для подорожі потрібен був лише один тест ПЛР для в'їзду до країни, тепер ця поїздка вимагатиме додаткового тесту вже після повернення з відпочинку додому.

Також, з наявністю ПЛР тесту можна попрямувати в такі напрямки як Емірати та Грузія –вони теж популярні серед українців. Однак є країни, які вимагатимуть у травні 3 ПЛР тести на коронавірус, наприклад, на Кіпрі.

"Зелені країни"

, раніше Кіпр запровадив новий локдаун на 2 тижні між 26 квітня та 9 травня. Нові обмеження поширюються не тільки на громадян острова, а й туристів, які в цей час перебуватимуть на острові.

Натомість усе більше з'являється, так званих "зелених країн" для туристів, які не потребують жодних підтверджень про відсутність хвороби:

Танзанія;

Кенія;

Домінікана;

Мексика;

вся Адріатика;

Чорногорія;

Хорватія;

Сербія;

Албанія.

Чи подорожчають подорожі

Ціновий діапазон подорожей під час травневих свят не матиме суттєвих коливань. Туристичні фірми можуть підібрати подорож на будь-який гаманець.

"Вдасться знайти бюджетний варіант у Туреччину. За 600 – 800 доларів на двох можна абсолютно спокійно ні в чому собі не відмовляти. Середній чек складатиме приблизно 1000 доларів на двох", – назвала приблизні підрахунки власниця туристичної фірми Дар'я Романова.



Ціни на травневі свята не зростуть / Фото Pexels

Від чого залежить вартість поїздки

Вартість подорожі переважно залежить від відстані. Ближче – дешевше. Наприклад, Болгарія чи не найдешевша серед усіх курортів. Тим паче, можна доїхати на автобусі – це ще більше здешевлює тур. Якщо країна далі, то й довга дорога до неї коштуватиме більше.

У сезон поїхати кудись буде значно дорожче. Тому, травневі свята – це можливість не лише використати вихідні продуктивно, а ще й зекономити на подорожі.

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Якщо ж не плануєте покидати рідні краї найближчим часом. То, і в Україні є чимало туристичних принад, які варто побачити кожному. У будь-якому разі – не забувайте дотримуватись елементарних, але важливих карантинних обмежень, щоби ваша подорож запам'яталась лише позитивними моментами.