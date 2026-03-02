5 безпечних курортів невимовної краси: сюди можна їхати в березні

У березні багатьом вже хочеться втекти від затяжкої зими й перезавантажитися. Початок весни – ідеальний час, щоб відправитися на курорт в неймовірне місце.

Плануючи поїздку зараз, варто звертати увагу не лише на погоду й краєвиди, але на безпеку напрямку, пише Loudavym krokem. Важливо обирати регіони, які дозволять розслабитися й не хвилюватися через непередбачувані обставини. У добірці на березень – 5 найкращих місць, куди можна поїхати з друзями чи сім'єю.

Куди поїхати на відпочинок у березні?

Канарські острови

Острови підійдуть для тих, хто шукає сонячну країну для відпочинку вже на початку весни. Тенеріфе відомий вулканом Піко-дель-Тейде та чудовими пляжами. Гран-Канарія потішить красивими піщаними дюнами Маспаломас.

Для сімейного відпочинку підійде Лансароте, в якому є вулканічний парк Таманфайя та музеї. Канарські острови підійдуть не лише для курортного відпочинку, але й для піших прогулянок та різних водних видів спорту.



Тенеріфе на Канарських островах / Фото Pexels

Балі

Це місце підійде для тих, хто шукає спокою та духовності. Тут можна відвідати традиційні храми чи розслабитися за допомогою йоги або масажу. Для сімей з дітьми є безпечний пляж Санур. Шукачі пригод можуть оцінити серфінг, водоспади й вулкан Батур, де можна вирушити в похід на світанку.



Неймовірна краса на Балі / Фото Pexels

Занзібар

Сюди варто навідатися, щоб відчути екзотику з африканським шармом. Пляжі Нунгві та Кендва вразять білим піском та спокійним морем. На Занзібарі є історичне Кам’яне місто, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сюди часто з’їжджаються любителі дайвінгу та снорклінгу, щоб оцінити підводне життя навколо коралових рифів.



Вражаючий острів Занзібар / Фото Pexels

Мексика

Для тих, хто шукає поєднання історії, культури й відпочинку – варто вирушати до Мексики. Канкун наповнений розкішними курортами, білими піщаними пляжами на бірюзовим морем. Любителям історії рекомендують відвідати стародавні пам’ятки майя Чичен-Іца чи Тулум.

Дітям сподобається плавання в сенотах (природних печерних басейнах), а пари зможуть насолодитися смачною романтичною вечерею з неймовірними краєвидами Карибського басейну.



Тулум сподобається всім мандрівникам / Фото Pexels

Мадейра

Мадейру називають не лише "Перлиною Атлантики", але й "островом вічної весни". Це чудове місце для спокійного відпочинку. Мандрівники тут захоплюються вражаючими скелями, вулканічними пейзажами та природою. Туристи часто їздять по левадах – традиційних іригаційних каналах, які пролягають через красиву природу, від якої неможливо відвести погляд.



Мадейра вражає красою / Фото Pexels

Куди не варто їхати в березні?

Марокко, ОАЕ, Індія та інші країни можуть бути складними або небезпечними для туристів через агресивних торговців, регіональну напруженість та переповнені міста, пише The Broke Back Packer. А ще такі популярні напрямки як В'єтнам, Коста-Рика та Японія, можуть розчарувати через високі ціни, інтенсивний трафік та культурні бар'єри.

