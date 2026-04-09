У цьому місті люди змушені жити у печерах, щоб рятуватися від 50-градусної спеки

У серці австралійської глибинки, аж за майже 850 кілометрів на північ від Аделаїди, стоїть місто, яке згори не побачиш. Це Кубер-Педі – так його назвали аборигени.

Мовою аньяматана kupa piti означає "біла людина в норі", і це вкрай влучно.

Дивіться також 5 фактів про Австралію, після яких ви захочете негайно зібрати валізу

Церква, готель, цвинтар – усе під землею: чому Кубер-Педі в Австралії не схоже на жодне місто?

Близько 60% мешканців цього міста в Австралії, Кубер-Педі, живуть у підземних будинках – дагаутах (dugouts). Причина проста і нещадна – спека.

Улітку температура тут регулярно перевищує 50 градусів у тіні, але, власне, природної тіні у Кубер-Педі майже немає. Річ у тім, що це пустеля, над землею немає дерев, немає трави – є лише розпечений пісок, кам'яні горби й тисячі шурфів.

І це останнє пояснює, чому тут живуть люди – через видобуток опалів. Зараз Кубер-Педі називають "опаловою столицею світу". Австралія видобуває понад 90% усіх світових запасів цього мінералу, а у згаданому місті видобувають найбільше за масою у країні, як пише gemsociety.org.

Постійне населення міста – близько 2500 осіб, і воно надзвичайно строкате, тут живуть представники понад 45 національностей. Їм, до речі, доволі непогано тут під землею, байдуже до пекла нагорі. Адже стабільна температура не на поверхні тримається десь близько позначки у 25 градусів.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Кубер-Педі в Австралії – можливо, найдивніше місто на планеті

Перші "підземні люди" у Кубер-Педі з'явилися під час Першої світової війни, як пишуть на cooberpedy.com. Це були молоді солдати, що повернулися з фронту і шукали удачі у пошуках опалів, а згодом просто залишалися жити у вирубаних шахтах.

Сьогодні під землею розташовані не тільки житлові будинки, а й готелі, крамниці, церкви й цвинтар, музеї, навіть кемпінг. При цьому знаменитий "підземний будинок Фей" – дагаут 1970-х із кімнатами, вирізаними у пагорбі – відкритий для туристів.

Також туристам пропонують так званий нооглінг – самостійний пошук опалів у відвалах породи. Правила прості: відвали – громадські, тож знайдений камінь – ваш. І деякі туристи справді знаходять коштовності.

Також популярний кінодром на відкритому повітрі – один із небагатьох в Австралії, де реально просять залишити вибухівку вдома, адже навколо буквально всюди незакриті шахти. Найкращий час для гостин сюди – від квітня по жовтень.

Які ще є цікаві та неординарні туристичні магніти в Австралії?