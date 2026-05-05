Туристка відпочила на круїзі тільки для дорослих: ось що там можна побачити
- Круїзний лайнер Valiant Lady, визнаний №1 у рейтингу World’s Best Awards 2025, пропонує маршрути Середземним морем з широким спектром розваг та послуг на 17 палубах.
- На борту є понад 20 ресторанів, басейни, спа-зони, магазини, тату-салон, спортзал та інші розваги, більшість з яких входять у вартість круїзу.
Круїзний відпочинок вже давно перестав бути просто подорожжю. Тепер це вже цілий світ розваг, гастрономії та комфорту посеред океану. Сучасні лайнери пропонують не лише красиві маршрути, але й повноцінне життя з будь-якими зонами.
Журналістка Джої Гадден провела тиждень на борту круїзного лайнера Valiant Lady, який вважають одним з найкращих у світі. Для Business Insider вона поділилася своїми враженнями від подорожі.
Читайте також Одна з найвіддаленіших країн світу вже зовсім скоро буде більше відкрита для туристів
Що треба знати про відпочинок на лайнері Valiant Lady?
Преміальний круїзний лайнер визнали №1 у рейтингу World’s Best Awards 2025 американського журналу Travel+Leisure.
Флот компанії складається з чотирьох лайнерів – Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady та Brilliant Lady. Вони мають схожу концепцію, але відрізняються дизайном і програмами розваг.
Гадден подорожувала саме на Valiant Lady, який почав курсувати у березні 2022 року. Лайнер рохрахований більш ніж на 2700 пасажирів, здійснюючи маршрути Європою та Карибами.
Її подорож тривала 7 днів і проходила Середземним морем із відправленням з Барселони. Маршрут включав зупинки у Франції та Італії.
Журналістка обрала для себе каюту з балконом середнього рівня – вона простора і мала приблизно 20 квадратних метрів разом з терасою. Вартіть такого варіанту становить майже 6 тисяч доларів за двох. Усього тут на борту 1400 кают і люксів.
Ось так виглядає люкс на борту
Які були розваги на круїзному лайнері?
Довжина судна сягає приблизно 278 метрів, а на 17 палубах розміщені каюти, ресторани та простори для відпочинку.
На боту були магазини, басейни, ігрові зони та навіть гойдалки. Починаючи з п’ятої палуби, тут розташовані каюти і спа-зони. Туристам пропонують масажі, доглядові процедури і криті басейни, але за послуги доведеться окремо доплачувати.
Основне життя вирує на шості та сьомій палубах. Тут проходять концерти, вечірки та шоу, а також працюють різні локації для відпочинку. У цій палубі розташована велика кількість ресторанів, де можна з’їсти будь-яку їжу. Закладів загалом десь понад 20, а більшість з них входять у вартість круїзу.
На шостій палубі можна навіть придбати речі від відомих брендів, а ще навідатися у тату-салон. Тому після такої подорожі, можна повернутися вже з певними оновленнями на тілі.
Сьома палуба орієнтована на розваги: тут є ігрові автомати, настільні ігри та лаундж – простір із лежаками та закусками.
З 8-ї по 14-ту палуби займають каюти. На 15-й палубі розташовані басейни з музикою та атмосферою відпочинку. Поруч є спокійний басейн з гідромасажем, а також заклади, де можна спробувати страви різних кухонь.
Тут навіть передбачений спортзал для тих, хто звик займатися щодня спортом. А для любителів гострих відчуттів є навіть гойдалки чи спеціальна сітка над водою.
На цій же палубі є простір для гостей люксів із джакузі, баром та лежаками. Саме цю локацію туристка назвала найзатишнішим місцем на кораблі.
Останній рівень, а саме 17-та палуба, обладнаний біговою доріжкою, звідки відкривається панорамний вид на океан. Це ідеальне місце для прогулянок чи ранкових пробіжок.
Як все виглядає всередині: дивіться відео
Що цікаво, на круїзному лайнері теж є контроль, який може конфіскувати деякі речі відпочивальників, пише Express. Отже, з собою не можна брати алкоголь (дозволити можуть хіба одну пляшку), а також праски і відпарювачі – ця техніка заборонена через ризик займання і утворення пожежі.
До цього ж списку входять свічки. Раніше заборонялося брати з собою домашніх тварин, але на деяких лайнерах вже дозволяють брати улюбленця.
Що ще варто прочитати?
На першому місці в рейтингу найкрасивіших місць світу 2026 року – гірський регіон Пікос-де-Європа в Іспанії, відомий різноманітністю ландшафтів та традиційними селищами.
Пляж Каміло на Гаваях вважається найбруднішим у світі через накопичення сміття з усього світу, яке приносить Велика тихоокеанська сміттєва пляма.
Часті питання
Які особливості круїзного лайнера Valiant Lady?
Круїзний лайнер Valiant Lady вміщує понад 2700 пасажирів і почав курсувати у березні 2022 року. Він здійснює маршрути Європою та Карибами і визнаний №1 у рейтингу World’s Best Awards 2025 журналу Travel+Leisure. Лайнер має 17 палуб із різноманітними розвагами, ресторанами та зонами відпочинку.
Які розваги доступні на борту Valiant Lady?
На борту Valiant Lady розміщені басейни, ігрові зони, спа-зони, магазини, ресторани та місця для концертів і шоу. Туристам доступні масажі, доглядові процедури, концерти, вечірки, шоу, ігрові автомати, настільні ігри та спортзал. На шостій палубі можна придбати речі від відомих брендів і навідатися у тату-салон.
Які умови проживання на круїзному лайнері Valiant Lady?
На борту Valiant Lady є 1400 кают і люксів, включаючи просторі каюти з балконом середнього рівня. Вартість проживання у такій каюті становить близько 6 тисяч доларів за двох. На п'ятій палубі розташовані каюти і спа-зони, а з 8-ї по 14-ту палуби займають інші каюти.