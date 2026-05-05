Туристка відпочила на круїзі тільки для дорослих: ось що там можна побачити

Круїзний відпочинок вже давно перестав бути просто подорожжю. Тепер це вже цілий світ розваг, гастрономії та комфорту посеред океану. Сучасні лайнери пропонують не лише красиві маршрути, але й повноцінне життя з будь-якими зонами.

Журналістка Джої Гадден провела тиждень на борту круїзного лайнера Valiant Lady, який вважають одним з найкращих у світі. Для Business Insider вона поділилася своїми враженнями від подорожі.

Що треба знати про відпочинок на лайнері Valiant Lady?

Преміальний круїзний лайнер визнали №1 у рейтингу World’s Best Awards 2025 американського журналу Travel+Leisure.

Флот компанії складається з чотирьох лайнерів – Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady та Brilliant Lady. Вони мають схожу концепцію, але відрізняються дизайном і програмами розваг.

Гадден подорожувала саме на Valiant Lady, який почав курсувати у березні 2022 року. Лайнер рохрахований більш ніж на 2700 пасажирів, здійснюючи маршрути Європою та Карибами.

Її подорож тривала 7 днів і проходила Середземним морем із відправленням з Барселони. Маршрут включав зупинки у Франції та Італії.

Журналістка обрала для себе каюту з балконом середнього рівня – вона простора і мала приблизно 20 квадратних метрів разом з терасою. Вартіть такого варіанту становить майже 6 тисяч доларів за двох. Усього тут на борту 1400 кают і люксів.

Ось так виглядає люкс на борту

Які були розваги на круїзному лайнері?

Довжина судна сягає приблизно 278 метрів, а на 17 палубах розміщені каюти, ресторани та простори для відпочинку.

На боту були магазини, басейни, ігрові зони та навіть гойдалки. Починаючи з п’ятої палуби, тут розташовані каюти і спа-зони. Туристам пропонують масажі, доглядові процедури і криті басейни, але за послуги доведеться окремо доплачувати.

Основне життя вирує на шості та сьомій палубах. Тут проходять концерти, вечірки та шоу, а також працюють різні локації для відпочинку. У цій палубі розташована велика кількість ресторанів, де можна з’їсти будь-яку їжу. Закладів загалом десь понад 20, а більшість з них входять у вартість круїзу.

На шостій палубі можна навіть придбати речі від відомих брендів, а ще навідатися у тату-салон. Тому після такої подорожі, можна повернутися вже з певними оновленнями на тілі.

Сьома палуба орієнтована на розваги: тут є ігрові автомати, настільні ігри та лаундж – простір із лежаками та закусками.

З 8-ї по 14-ту палуби займають каюти. На 15-й палубі розташовані басейни з музикою та атмосферою відпочинку. Поруч є спокійний басейн з гідромасажем, а також заклади, де можна спробувати страви різних кухонь.

Тут навіть передбачений спортзал для тих, хто звик займатися щодня спортом. А для любителів гострих відчуттів є навіть гойдалки чи спеціальна сітка над водою.

На цій же палубі є простір для гостей люксів із джакузі, баром та лежаками. Саме цю локацію туристка назвала найзатишнішим місцем на кораблі.

Останній рівень, а саме 17-та палуба, обладнаний біговою доріжкою, звідки відкривається панорамний вид на океан. Це ідеальне місце для прогулянок чи ранкових пробіжок.

Як все виглядає всередині: дивіться відео

Що цікаво, на круїзному лайнері теж є контроль, який може конфіскувати деякі речі відпочивальників, пише Express. Отже, з собою не можна брати алкоголь (дозволити можуть хіба одну пляшку), а також праски і відпарювачі – ця техніка заборонена через ризик займання і утворення пожежі.

До цього ж списку входять свічки. Раніше заборонялося брати з собою домашніх тварин, але на деяких лайнерах вже дозволяють брати улюбленця.

