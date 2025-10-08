Місцеві висловили своє занепокоєння новими правилами, згідно з якими навіть незначні будівельні зміни потребують офіційного дозволу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Які правила запроваджують у селі?

Відтепер майже всі зміни та ремонтні роботи у сфері нерухомості потребуватимуть схвалення ради. Це стосується навіть таких, здавалося б, незначних змін, як облаштування внутрішніх двориків у житлових будинках та зміна кольору зовнішніх стін.

Як повідомляє Gloucestershire Live, нові правила поширюються на різноманітні модифікації. Домовласники повинні будуть отримувати дозвіл на заміну зовнішніх вікон і дверей, будівництво веранд, встановлення мансардних вікон, зміну покрівельних матеріалів або заміну твердих поверхонь у садах. Жителі повинні узгодити і встановлення воріт, парканів або стін.

Хоча деякі мешканці висловлюють занепокоєння через високу вартість та обмежувальний характер нових правил, інші стверджують, що такі заходи вже давно назріли.

Селище Сноушилл постраждало від кінопопулярності / Фото Kevin The Countryman

Поширеною проблемою називають і поведінку туристів, причому мешканці зазначають, що деякі відвідувачі "переходять межу".

Туризм змінює характер села, а не зміни в будинку. Збереження села для туристів – не найкраща логіка,

– зауважує одна з мешканок.

Також додає, що село вже "зруйнували" орендарі, які приїжджають сюди відпочивати.

Водночас Сара Хендс, відповідальна за планування та порядок району, підкреслила, що Сноушилл – перлина. Вона підкреслила, що нові повноваження відіграватимуть важливу роль у збереженні спадщини району та сприятимуть продуманому і належному розвитку.

