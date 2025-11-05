Мовиться про костел святої Марії Магдалини у селі Вовків. 24 Канал із посиланням на ukrainian_travels розповість про нього докладніше.

Чому костел Марії Магдалини у Вовкові треба побачити вже зараз?

Історія костелу у Вовкові Львівської області сягає XVI століття. Вже у 1563 році тут була римсько-католицька парафія, а на початку XVII століття стояв древній дерев'яний костел.

Його зруйнували під час турецько-татарської навали. Але на тому місці неодноразово зводили нові храми. І от у 1924 – 1929 роках за проєктом відомого львівського архітектора Броніслава Віктора постала мурована святиня у стилі модернізованої неоготики.

Храм вирізняється оригінальним плануванням, видовищними каплицями, масивними цегляними стінами та багатою деталізацією.​ У міжвоєнний період костел святої Марії Магдалини був одним із найрозкішніших релігійних об'єктів околиць Львова.

До Другої світової війни тут збиралися численні родини, звучав орган, проводили літургії та культурні події. Проте у 1946 році радянська влада перетворила храм на склад мінеральних добрив, що істотно прискорило його руйнування.

До наших днів інтер'єр майже не зберігся, втрачено оздоблення та більшість культових предметів, а споруда поступово заростає і розсипається. Проте навіть у нинішньому стані костел вражає гармонією форм і містичною атмосферою.​

Такий тепер має вигляд костел святої Марії Магдалини у Вовкові на Львівщині / Дивіться фото ukrainian_travels

Зауважимо, Вовківський костел стоїть на пагорбі над селом, звідки відкриваються мальовничі краєвиди. Як зазначає сайт "Фотографії Старого Львова", цю місцевість у народі називають Львівські Карпати або Калиновий рай, бо колись у селі росло багато калини.

Ще з цікавого, у самому костелі колись знімали український детектив "Злочин із багатьма невідомими" за мотивами твору Івана Франка. На жаль, спроби порятунку пам'ятки поки що не призвели до масштабної реставрації.

Ця святиня заслуговує на значно більшу увагу. Тож поки вона ще здатна потішити людське око, варто поспішити її відвідати.

