Україна може здивувати не лише природними локаціями, а й архітектурними пам'ятками, які виглядають так, ніби їх перенесли сюди з європейських міст. Однією з таких споруд є костел Святого Миколая у Кам'янському.

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Як у промисловому місті з'явився справжній неоготичний шедевр?

Костел Святого Миколая був збудований у 1895 – 1897 роках для польських робітників Дніпровського металургійного заводу. Ініціатором будівництва став директор підприємства Ігнацій Ясюкович, а проєкт розробив архітектор Мар'ян Хорманський. Цікаво, що кошти на будівництво збирали не лише керівники заводу, а і самі робітники, розповідає visitukraine_.

Храм виконаний у стилі неоготики та є одним із небагатьох зразків такої архітектури на сході України. Його високі шпилі, стрілчасті вікна, масивні двері з кованими елементами та витончені архітектурні деталі створюють враження середньовічного європейського собору.

Як виглядає костел Святого Миколая / інстаграм visitukraine_

Для будівництва використовували спеціальну жовту цеглу, яку доставляли з Києва. Попри масштабність споруди, будівництво тривало лише два роки. Згодом територію навколо храму прикрасили кам'яною огорожею, статуєю Діви Марії та мальовничим парком. У радянський період костел закрили.

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Будівля використовувалася як польський клуб, а пізніше тут розміщувався військкомат. У різні роки споруда зазнавала занепаду, проте уникнула знищення. Наприкінці 20 століття розпочалося відновлення святині. Після реставрації в костелі знову почали проводити богослужіння. Зараз храм є діючим і має не лише релігійне, а й історичне та архітектурне значення. Богослужіння тут проводять українською та польською мовами, а також організовують окремі служби для дітей.

Адреса розташування костелу: вулиця Коваленка, 3, Кам'янське, Дніпропетровська область, 51900.