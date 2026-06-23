Украина может удивить не только природными достопримечательностями, но и архитектурными памятниками, которые выглядят так, будто их перенесли сюда из европейских городов. Одним из таких сооружений является костёл Святого Николая в Каменском.

Смотрите также : Более 100 сооружений: чем уникальна Киево-Печерская лавра, пострадавшая от обстрелов РФ

Как в промышленном городе появился настоящий неоготический шедевр?

Костел Святого Николая был построен в 1895 – 1897 годах для польских рабочих Днепровского металлургического завода. Инициатором строительства выступил директор предприятия Игнаций Ясюкович, а проект разработал архитектор Марьян Хорманский. Интересно, что средства на строительство собирали не только руководители завода, но и сами рабочие, рассказывает visitukraine_.

Храм выполнен в стиле неоготики и является одним из немногих образцов такой архитектуры на востоке Украины. Его высокие шпили, стрельчатые окна, массивные двери с коваными элементами и изящные архитектурные детали создают впечатление средневекового европейского собора.

Как выглядит костел Святого Николая / Instagram visitukraine_

Для строительства использовали специальный желтый кирпич, который доставляли из Киева. Несмотря на масштабность сооружения, строительство длилось всего два года. Впоследствии территорию вокруг храма украсили каменной оградой, статуей Девы Марии и живописным парком. В советский период костел закрыли.

Смотрите также: Почему костел Святого Антония в Струсове называют архитектурной жемчужиной Тернопольщины

Здание использовалось как польский клуб, а позже здесь размещался военкомат. В разные годы сооружение пришло в упадок, однако избежало разрушения. В конце 20 века началось восстановление святыни. После реставрации в костеле снова начали проводить богослужения. Сейчас храм является действующим и имеет не только религиозное, но и историческое и архитектурное значение. Богослужения здесь проводятся на украинском и польском языках, а также организуются отдельные службы для детей.

Адрес костела: улица Коваленко, 3, Каменское, Днепропетровская область, 51900.