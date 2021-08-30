На кордоні Норвегії з’явились нові таблички: заборонено випорожнюватися в бік Росії

Біля річки Якобсельв (Ворьyoма) в Норвегії, яка є природним кордоном з Росією, встановили нові таблички. На них написано, що справляти нужду в бік "сусіда" заборонено.

За порушення передбачені чималі штрафи. До того ж, за туристами тут слідкують прикордонники та ведеться відеонагляд.

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Заборона в прикордонній території

Саме на цій локації біля річки часто зупиняються екскурсійні автобуси. Зупинка для селфі є першою після тривалого переїзду, тому ймовірно, перед забороною вже були прецеденти. Хоча норвезькі прикордонники їх не підтверджують.

Знак No peeing towards Russia ("Писати в сторону Росії заборонено") – попередження. Також є наліпки про відеонагляд, а неподалік патрулюють прикордонники. При малій воді відстань між берегами річки Якобсельв (Ворьyoма) становить лише кілька метрів.

І поліція, і прикордонники, і прикордонний комісаріат будуть намагатися запобігати інцидентам, які могли б привести до порушення угоди з Росією, в тому числі випадки ображання,

– уточнив прикордонний комісар Йенс Хойлунн.

Він закликав усіх відвідувачів прикордонних районів добре ознайомитися з чинними правилами. Хойлунн додав, що не знає, хто встановив попереджувальний знак.

Які санкції за порушення

У Норвегії є спеціальний закон, в якому прописані обмеження в прикордонних районах. У пункті 3 закону мовиться, що на кордоні заборонено образлива поведінка, спрямоване проти сусідньої держави або його влади.

Порушення закону може каратися штрафом або тюремним ув'язненням на термін до 3 місяців. Мінімальний штраф, до речі, сягає 3 тисяч крон (9 тисяч гривень).

Сухопутний кордон з Норвегією має 197 кілометрів. Він є найбільш мирним з усіх зовнішніх кордонів Росії та найбільш сталим – не мінявся з моменту встановлення в 1826 році. Це є найпівнічніша межа НАТО і Росії. До слова, Норвегія є єдиним сусідом Росії, з яким вона не воювала.