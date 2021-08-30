За нарушение предусмотрены немалые штрафы. К тому же, по туристами здесь следят пограничники и ведется видеонаблюдение.

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Запрет в приграничной территории

Именно на этой локации у реки часто останавливаются экскурсионные автобусы. Остановка для селфи является первой после переезда, поэтому вероятно, перед запретом уже были прецеденты. Хотя норвежские пограничники их не подтверждают.

Знак No peeing towards Russia ("Писать в сторону России запрещен") – предупреждение. Также есть наклейки о видеонаблюдении, а неподалеку патрулируют пограничники. При малой воде расстояние между берегами реки Якобсельв (Ворьyoма) составляет всего несколько метров.

И полиция, и пограничники, и пограничный комиссариат будут пытаться предотвращать инциденты, которые могли бы привести к нарушению соглашения с Россией, в том числе случаи оскорбления,

– уточнил пограничный комиссар Йенс Хойлунн.

Он призвал всех посетителей приграничных районов хорошо ознакомиться с действующими правилами. Хойлунн добавил, что не знает, кто установил предупредительный знак.

Какие санкции за нарушение

В Норвегии есть специальный закон, в котором прописаны ограничения в приграничных районах. В пункте 3 закона говорится, что на границе запрещено оскорбительное поведение, направленное против соседнего государства или его власти.

Нарушение закона может караться штрафом или тюремным заключением на срок до 3 месяцев. Минимальный штраф, кстати, достигает 3 тысяч крон (9 тысяч гривен).

Интересно знать! Сухопутная граница с Норвегией имеет протяженность 197 километров. Она является наиболее мирной из всех внешних границ России и самым стабильным – не менялся с момента установления в 1826 году. Это самая северная граница НАТО и России. К слову, Норвегия является единственным соседом России, с которым она не воевала.