В'язниця для демонів: в мережі з'явилося відео таємничого "Колодязя пекла" в Ємені

5 липня 2021 , 08:49
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Джерело:

Твіттер AFP News Agency

У посушливому районі на сході Ємену розташований колодязь Бархута. Оповита таємницями, ця велика діра в землі, досі викликає чимало запитань щодо свого призначення.

Вона розташована за 1300 кілометрів від кордону з Оманом в пустелі провінції Аль-Махра. Її ще називають "Колодязь пекла".

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Гігантська діра завширшки сягає 30 метрів, а в глибину від 100 до 250 метрів. Як пише Oddity Central, оцінка приблизна, оскільки ніхто ще не спускався до самого низу. Навіть єменським вченим і дослідникам не вдалося досягти дна, бо низький рівень кисню і дивні запахи, які виходять із колодязя, змусили їх повернутися на поверхню.

Він дуже глибокий – нам так і не вдалося досягти дна цього колодязя, оскільки там мало кисню і немає вентиляції. Ми вивчили місцевість і спустилися в колодязь на глибину понад 50 – 60 метрів. Усередині творилися дивні речі. Запах був жахливим, – заявив Салах Бабхаір, генеральний директор Геологічної служби і управління мінеральними ресурсами Махри.

До слова, легенда про в'язницю для демонів, досі зберігається саме через сморід. 

Згідно з іншими історіями, це прокляті врата, з яких одного разу з'являться демони й покладуть кінець світу.

Також ходять чутки, що діра може засмоктувати предмети, які є близько від неї. Місцеві жителі бояться не тільки наближатися, але навіть говорити на цю тему, не кажучи вже про його дослідження.

"Колодязь пекла", безумовно, збереже свою містичну ауру ще надовго.

Автор: Марта Касіянчук