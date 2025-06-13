Для пляжного відпочинку найкраще їхати в той період, коли найтепліше море. Туристи обирають і літо, і осінь, але коли вода тепліша – розповідає 24 Канал.

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Літо на Мадейрі

Червень

Рано-вранці острів часто вкривають хмари, які поступово розсіюються протягом дня. Денна температура зазвичай становить близько 24 градуси. Східний вітер, що дме на захід із Сахари, може підняти її до 33 градусів, але загалом погода прохолодна.

Липень

У липні температура може легко сягати 33 градусів. У містах цього та наступного місяця влаштовують вуличні вечірки. Сім'ям у цей час можна зайнятися каньйонінгом чи організувати велосипедні прогулянки вздовж левади. Температура води і в червні, і в липні в середньому становить 20,5 градуса.

Серпень

Це середина курортного сезону, тому узбережжя заповнені туристами. Одноденні поїздки краще бронювати заздалегідь, щоб потім не розчаруватися. Це також дуже спекотний місяць, але середня температура все ще становить близько 26 градусів. У серпні близько 8 сонячних годин, і температура води вища – 23 градуси.



Calheta Beach на Мадейрі / Фото Tripadvisor

Осінь на Мадейрі

Вересень

З вересня, як правило, в містах набагато спокійніше, а море найтепліше – майже 24 градуси. У вересні починаються опади, але температура повітря комфортна й становить близько 22 градусів.

Жовтень

Море все ще тепле – близько 23 градуси, але максимальна денна температура повітря становить лише 21 градус. Цей місяць називають ідеальним для каяк-турів по Мадейрі.

Листопад

Температура повітря коливається довкола показник близько 18 градусів. Дощів значно більше, адже листопад – другий найвологіший місяць після січня.