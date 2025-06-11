Тенерифе приваблює туристів м'яким кліматом та різними активностями, зокрема пляжним відпочинком. На острові є понад 70 пляжів із чорним вулканічним або золотистим піском, пише 24 Канал.

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Яка температура води на Тенерифе

Тенерифе – це найбільший із семи островів архіпелагу Канарських островів, який омиває Атлантичний океан. Вулкан Тейде ділить клімат Тенерифе на два окремі регіони: якщо на півночі прохолодніше, дощить і хмарно, то на півдні сухіше, сонячніше і загалом тепліше.

У цілому на Тенерифе приємний клімат протягом усього року, з денними максимумами близько 20 – 28 градусів. Однак Атлантичний океан, що омиває береги Тенерифе, не найтепліший. Вода в океані холодніша, аніж, наприклад, у Карибському морі.



Тенерифе / Фото Віталій Валах

Однак температура океану схожа протягом усього року та змінюється лише на кілька градусів. Вода майже однакової температури вздовж усього узбережжя, як на півночі, так і на півдні.

Найтепліша вода в період з липня до листопада, коли температура в середньому становить 22 – 23 градуси. Найхолодніша вода – із січня до квітня, в середньому близько 19 градусів.

Південні пляжі краще для зимового відпочинку через більше сонячних днів. Північні підходять для серфінгу та тих, хто любить зелень і дику природу.