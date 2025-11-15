Але є кілька нюансів щодо такої мандрівки, про які варто знати. 24 Канал із посиланням на допис juli_berk в інстаграмі розповість про це докладніше.

Ідеальний час для споглядання Доломітів: які важливі поради дає досвідчена мандрівниця?

Якщо любите осінь, Доломіти – одне з найкращих місць для вас у цю пору. Особливо вражає озеро Лаго ді Брайєс (Lago di Braies), яке в осінніх барвах грає як справжня перлина.

Смарагдово-бірюзова вода тут разом із різьбленими вапняковими вершинами створюють неповторне відчуття гармонії та спокою. А кожна світлина, зроблена вами, матиме вигляд найкращої поштової листівки.

Вхід до озера безплатний, але майте на увазі, що платна парковка. А ще й часто переповнена, особливо на P4, яка розташована найближче до води. За 3 години стоянки доведеться заплатити приблизно 15 євро.

Щоб уникнути проблем із паркуванням та залюдненістю, блогерка радить приїжджати до озера якомога раніше вранці. Також ретельно розраховуйте час, адже оглядова прогулянка навколо озера займатиме не менш як півтори – дві години, а за відстанню це 3,5 – 4 кілометри.

Довідка. Як зазначає енциклопедія Britannica, Доломіти – це гірська група в Альпах у східній частині північної Італії. Там чимало здатних вразити вершин, аж 18 із яких здіймаються на понад 3 кілометри.

Неймовірна краса Доломітових Альп в осінній Італії / Дивіться фото juli_berk

І не забудьте, що на озері заборонено пересуватися на власних плавзасобах – якщо хочете поплавати, треба буде орендувати човен. Це 50 євро за 45 хвилин – але це й незабутній досвід, який дозволить побачити красу з іншої перспективи.

Для тих, кому треба більше активного відпочинку, неподалік стартують гірські стежки. А поруч з озером є готель із рестораном, де можна насолодитись місцевою кухнею та відпочити після прогулянок.

