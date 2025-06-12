Рододендрон східноєвропейський, який у народі отримав назву червона рута, росте у високогір'ї Карпат, пише 24 Канал. Цей кущик зацвітає на полонинах яскраво-червоним цвітом, а масове цвітіння створює унікальні пейзажі.

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Коли їхати в Карпати, щоб побачити червону руту

Зазвичай червона рута цвіте у Карпатах у період між травнем та липнем. Однак період цвітіння залежить від погоди, а також висоти над рівнем моря.

На ділянках гір понад 1 500 метрів цвітіння може починатися ближче до кінця червня.

Період цвітіння рододендрона триває приблизно 2 – 3 тижні, але це залежить від температури та опадів. Тепла погода може прискорити цвітіння, а холодна – затримати.



Рододендрон / Фото Карпатський біосферний заповідник

Наприклад, у 2020 році через холодну погоду навесні пік цвітіння червоної рути припав на кінець червня – початок липня. У 2022 році цвітіння рододендрона розпочалося у середині червня.

Щоб впіймати шанс побачити рододендрон у Карпатах, слід стежити за прогнозом погоди та обрати найкращий момент для походу. Також варто стежити за оголошеннями Карпатського біосферного заповідника.

В Україні побачити цвітіння червоної рути можна на гірських схилах масивів Чорногори, Мармарошу і Свидівця, що перебувають під охороною Карпатського біосферного заповідника.