Коли чекати відновлення сфери туризму: прогноз міністра Ткаченка

Через пандемію коронавіруса у 2020 році туристична сфера постраждала найбільше. Тепер на її відновлення можна розраховувати не раніше 2023 року.

Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко на Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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За його словами, ще на початку пандемії прогнозувалось, що сфера творчої індустрії та культури понесе більше всіх збитків.

За прогнозом, криза буде до 2023 року. Про відновлення можна говорити в кінці 2023 року. Попереду, як мінімум, два роки випробувань,

– сказав Ткаченко.

Також він додав, що найбільше постраждав туризм, туристичні агентства та кінотеатри.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яною Олеськів зазначила, що вони планують привернути увагу туристів до узбережжя і в несезон.

А також планують займатися питанням пляжів. Агентство разом з народними депутатами буде аналізувати, в якій частині законодавства потрібно вносити зміни для того, щоб пляжі не формально, а по факту відповідали міжнародним стандартам.