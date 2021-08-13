Вона має дати дозвіл на використання "коронавірусних паспортів" через Play Market. Перемовини тривають.

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Електронні COVID-сертифікати на Android

Процес схвалення та верифікації виявився тривалішим, ніж очікували.

Зараз погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо чекати на схвалення нової версії в Play Market,

– заявили в техпідтримці "Дії".

Після цього рішення у Мінцифри почнуть тестувати бета-версію на Android. Але точні терміни поки не відомі.

COVID-сертифікати: що відомо