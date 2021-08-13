Вона має дати дозвіл на використання "коронавірусних паспортів" через Play Market. Перемовини тривають.
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Електронні COVID-сертифікати на Android
Процес схвалення та верифікації виявився тривалішим, ніж очікували.
Зараз погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо чекати на схвалення нової версії в Play Market,
– заявили в техпідтримці "Дії".
Після цього рішення у Мінцифри почнуть тестувати бета-версію на Android. Але точні терміни поки не відомі.
COVID-сертифікати: що відомо
- COVID-сертифікат – це цифровий документ (альтернатива паперовому). В ньому буде присутня інформація про щеплення проти коронавірусу.
- З цим документом подорожі до ЄС стануть ще легшими, оскільки один з важливих документів вже не можна буде загубити.
- Тестування COVID-сертифіката на операційній системи iOS почали ще 1 липня.
- Тобто власники iPhone мають доступ до пробної версії. Але вона може відображатися не у всіх користувачів.
- 4 серпня в уряді повідомили, що українські COVID-сертифікати пройшли технічну перевірку в ЄС.