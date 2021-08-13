Она должна дать разрешение на использование "коронавирусных паспортов" из Play Market. Переговоры продолжаются.

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Электронные COVID-сертификаты на Android

Процесс одобрения и верификации оказался длительным, чем ожидалось.

Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ждать одобрения новой версии в Play Market,
– заявили в техподдержке "Дии".

После этого решения в Минцифры начнут тестировать бета-версию на Android. Но точные сроки пока не известны.

COVID-сертификаты: что известно

  • COVID-сертификат – это цифровой документ (альтернатива бумажном). В нем будет присутствовать информация о прививках против коронавируса.
  • С этим документом путешествия в ЕС станут еще легче, так как один из важных документов уже нельзя будет потерять.
  • Тестирование COVID-сертификата на операционной системы iOS начали еще 1 июля.
  • То есть владельцы iPhone имеют доступ к пробной версии. Но она может отображаться не у всех пользователей.
  • 4 августа в правительстве сообщили, что украинские COVID-сертификаты прошли техническую проверку в ЕС.