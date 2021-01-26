Колесо відвалилося від літака та впало біля будинку людей: деталі

В американському місті Чикаго колесо впало на подвір'я людей. Воно відвалилося від пасажирського літака.

Джерело: Fox News

Сталося це з невеликим лайнером Pilatus PC12 авіакомпанії Boutique Air. Він летів з міста Айронвуд до Чикаго. Власниця будинку спочатку подумала, що хтось викинув сміття поруч з її будинком.

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Пізніше вона поговорила зі знайомим, який працює в авіації, і зрозуміла, що це шина від шасі літака.

Якби вона впала на дах, то точно пробила б його,

– сказала жінка.

Літак все ж успішно долетів і ніхто не постраждав. На борту було п’ять пасажирів і два члени екіпажу.



Pilatus PC12 \ Фото Finnoff Aviation Products

Представники Федерального управління цивільної авіації США заявили, що займуться розслідуванням інциденту.

Японські компанії, які розробили особливий девайс для тих, хто скучив за авіаподорожами – цифровий ілюмінатор Sky Scape. Він виглядає точнісінько як ілюмінатор в літаку. У "вікні" транслюються відеозаписи зльоту та посадки літака, а також види сходу та заходу сонця крізь хмари.