Залізний портал у минуле: де побачити той самий рудник, який був місцем зйомок фільму "Червоний"

У Кіровоградській області зберігся індустріальний об'єкт початку 20 століття – це кар'єр і система штолень глибиною близько 35 метрів, де колись добували залізну руду з тонкого пласта.

На сторінці Krivoyrog_ig розповіли про незвичайну локацію Кочубеївські штольні – це закинутий залізорудний рудник, який сьогодні сприймається радше як історична локація та туристичний об'єкт, ніж як промислова споруда. Він розташований неподалік села Ганнівка на межі Кривбасу і Кіровоградщини та зберігає атмосферу початку 20 століття, коли тут ще велося видобування залізної руди.

Дивіться також Унікальний льох Колачевського: як у Кривому Розі зберігся рідкісний об'єкт минулого

Як з'явився рудник і чому він проіснував так недовго?

Рудник був закладений у 1904 році і належав родині Кочубеїв, розповідає "Україна Інкогніта". Видобуток тут виявився обмеженим через тонкий пласт залізної руди, тому підприємство не стало великим промисловим центром. Роботи тривали з перебоями, і вже у 1915 році рудник остаточно припинив свою діяльність, залишивши після себе кар'єр і підземні виробки.

Як виглядає рудник / інстаграм krivoyrog_ig

Що приховано всередині штолень?

Під землею збереглася система з п'яти штолень загальною довжиною близько 250 метрів. Вони відкривають оголені геологічні породи Криворізької складчастої структури, зокрема лимонітові сланці, і дають можливість побачити, як виглядає залізорудна основа регіону. У деяких місцях збереглися сліди старих підземних робіт і порожнини, що додає простору відчуття занедбаного промислового світу.



Від зйомок залишились дерев'яні сходи та підйомники / фото " Україна Інкогніта"

Чому Кочубеївські штольні зараз приваблюють туристів?

Після закриття рудника місце довгий час залишалося маловідомим, але з часом його почали відвідувати туристи та дослідники індустріальної спадщини. Додаткову увагу воно отримало після зйомок фільму "Червоний", де штольні використовували як локацію для сцен рудника. Це зробило місце впізнаваним серед шанувальників кіно і нестандартних подорожей.



Кадри фільму "Червоний" / скриншот з фільму

Підземні ходи, вузькі проходи і природна темрява створюють особливу атмосферу, через яку штольні часто порівнюють із фантастичними або постапокаліптичними декораціями. Відвідувачі відзначають, що тут легко відчути ефект повного занурення в інший простір, де природа і промислова історія переплітаються між собою.

Дивіться також Місце, де не ростуть дерева та не літають птахи: що це за унікальна локація на Дніпропетровщині

Чи варто їхати туди туристу?

Це місце підійде тим, хто цікавиться індустріальним туризмом, історією промисловості або шукає нетипові локації. Водночас варто враховувати, що штольні залишаються напівдикими, тому відвідування потребує обережності, зручного одягу і обов'язково джерела світла, адже під землею немає жодної інфраструктури.

Де розташована локація: дивитись карту

Які ще цікаві локації є у Кривому Розі?

Кривий Ріг має багато цікавих фактів та деталей історії, одним із них є відомий готель "Металургія". Він був збудований на розі вулиць Жовтневої (нині Олександра Поля) та Карла Маркса (сучасний проспект Поштовий). Масштабна чотириповерхова будівля в стилі конструктивізму була завершена 12 червня 1934 року.

Він мав "елітний" статус і приймав провідних інженерів, партійних діячів та номенклатурних чиновників високого рангу, зокрема директора "Кривбуду" Якова Весніка. Попри престиж, туди часто надходили скарги на низький рівень сервісу та проблеми з обслуговуванням номерів. У 1948 році старий готель знесли, а на його місці збудували новий "Металург".