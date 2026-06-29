Де на Львівщині можна покупатись у річці біля скель та що варто знати, перш ніж їхати сюди

У пошуках місця для літнього відпочинку багато хто вирушає до водойм, однак не завжди потрібно їхати до популярних пляжів. У Карпатах є локації, де можна поєднати прохолоду води, красиві краєвиди та спокій серед природи.

Княжі скелі на Львівщині – це природна пам'ятка, яка вражає не лише своїми пейзажами, а і можливістю відпочити біля гірської річки, що є дуже актуальним у спекотні літні дні.

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Чим унікальні Княжі скелі та де там можна відпочити біля води?

Як повідомляє "Карпатіум", Княжі скелі розташовані неподалік села Тишівниця у Львівській області. Це група скель, які височіють над річкою Стрий та є ерозійними залишками палеогенових пісковиків. Своїм теперішнім виглядом вони завдячують природним процесам, які тривали мільйони років. Колись на цій території було море, а під впливом води утворилися пісковики зі скелястими виступами. Згодом море зникло, а скелі сформувалися під дією дощу, вітру та снігу.

Княжі скелі / фото Ігоря Гвоздецького

Найвища точка локації сягає 42 метрів. Скелі складаються з трьох окремих вершин: Ханської скелі, Княжої скелі та Ярославни, назви яких пов'язують із місцевою легендою про битву між військом князя та татарською ордою.

Окрім мальовничих скель, ця локація приваблює туристів можливістю відпочити біля води. З іншого боку річки Стрий облаштовані місця для встановлення наметів, а сама водойма у спекотну літню погоду може стати справжнім порятунком від спеки.

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Що варто знати перед поїздкою до річки Стрий?

Журналіст 24 Каналу Назарій Лазур, який нещодавно побував на локації, радить врахувати кілька моментів перед поїздкою. Найкраще приїжджати сюди зранку, адже ближче до обіду охочих відпочити біля річки стає значно більше. Варто пам'ятати, що це відкрита ділянка, тому великої кількості затінку тут немає. Сховатися від сонця можна переважно у зоні під мостом, тому краще мати із собою парасольки, головні убори та засоби захисту від сонця.

Річка Стрий / фото Назарія Лазура

Оскільки пляж біля річки кам'янистий, для комфортного відпочинку варто взяти відповідне взуття: шльопанці або крокси. Вони також допоможуть під час заходу у воду, адже каміння може бути незручним для ходіння босоніж. На локації є різні глибини, тому місце підійде як для тих, хто хоче просто посидіти у воді, так і для тих, хто планує поплавати. Глибшою ділянкою, зокрема, є зона під мостом.

Тим, хто планує їхати власним автомобілем, варто врахувати, що у дні великого напливу туристів можуть виникнути труднощі з паркуванням та виїздом із локації. Попри це, Княжі скелі залишаються однією з красивих природних локацій Львівщини. Тут можна відпочити біля води, насолодитися краєвидами річки Стрий та помилуватися скелями, які формувалися протягом мільйонів років.

Де розташовані Княжі скелі: дивитись на картах