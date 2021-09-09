З Києва чи Одеси у майже будь-яку точку світу: МАУ відкриває рейси до Америки та Азії

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" відкриває нові напрямки по всьому світу. Наразі з кількох аеропортів можна дістатися до міст Північної, Південної Америки, а також у популярні міста на території Азії.

У компанії зазначають, що це ще не повний список нових рейсів. Ймовірно, додаватимуть напрямки залежно від попиту.

До слова Turkish Airlines запускає польоти з Миколаєва до Стамбула

Рейси світом

До міст Канади та США можна забронювати квитки за наступними маршрутами:

З Києва та Одеси в Нью-Йорк, Маямі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Х’юстон, Атланту, Орландо, Тампу з пересадками у Стамбулі та Лондоні.

в Нью-Йорк, Маямі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Х’юстон, Атланту, Орландо, Тампу з пересадками у Стамбулі та Лондоні. З Києва в Торонто, Монреаль, Ванкувер через Лондон, Стамбул та міста Європи.

Крім того, пасажири МАУ можуть летіти в міста Центральної та Південної Америки. Заплановано рейси з Києва в Мехіко, Канкун, Гавану, Боготу, Панаму, Каракас через Стамбул, а також з Києва на Бермуди.

В міста Азії можна забронювати квитки з Києва та Одеси на Мальдіви, Маврикій, Ісламабад, Бангкок, Пхукет, Денпасар, Гонконг, Токіо, Хошимін, Сінгапур, Коломбо через Стамбул та міста Європи.

З вартістю квитків та детальніший розклад можна дізнатися на сайті авіакомпанії.