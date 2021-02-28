Китайська Швейцарія: вражаючі фото маловідомого регіону Гуйчжоу

Гуйчжоу – гірська багатонаціональна провінція на південному заході Китаю. Цей регіон ще називають "китайською Швейцарією", адже більшість території покрита горами, лісами, річками та водоспадами.

Гуйчжоу також найбільш екологічно чистий регіон Китаю. Це місце дуже популярне серед туристів як місцевих, так і з інших країн світу. Пропонуємо дізнатися про красу Гуйчжоу і його визначні пам'ятки.

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Водоспад Хуангошу

Це одне з найпопулярніших і вражаючих місць в Гуйчжоу. Він також один з найбільших водоспадів в Азії: його висота становить 77,8 метра, а ширина – 81.



Один з найбільших у світі водоспад Хуангошу / Фото Getty Images



Водоспад Хуангошу є найулюбленішим місцем туристів / Фото Getty Images

Карстові печери Чжіцзінь

Ще одна важлива природна пам'ятка регіону. Вузькі проходи змінюються величезними просторами, а перепад висоти іноді становить 150 метрів. Загалом печери простягаються на 10 кілометрів.



Важлива природна пам'ятка регіону – печери Чжіцзінь/ Фото Getty Images



Печери Чжіцзінь простягаються на 10 кілометрів / Фото Getty Images

Гора Фаньцзіншань

Ця гора внесена в список природних об'єктів ЮНЕСКО. Свою назву вона отримала ще за часів династії Мін, що в перекладі означає "буддійський рай". Це місце є важливою буддійської святинею, на ній збереглося єдине святилище Будди Мілефо.



Гора Фаньцзіншань внесена в список природних об'єктів ЮНЕСКО / Фото Getty Images



Гора Фаньцзіншань є важливою буддійської святинею / Фото Getty Images

Села етнічних меншин

На території провінції Гуйчжоу проживає понад 44 етнічні групі, які становлять третину населення регіону. Найбільш відомі народності – мяо, донг, шуй, буї. Через тривалу ізольованість і важкодоступність регіону традиційний побут, звичаї та вірування цих народів збереглися, що є дійсно унікальним явищем для Китаю.

Село Чжао Сін / Фото Getty Images

Традиційний костюм мяо в етнічному селі Лангде Мяо / Фото Getty Images



Село Дун Чжаосін, Барабанна вежа / Фото Getty Images

Етнічні жінки мяo носять традиційні сукні та головні убори / Фото Getty Images



Дерев'яний будинок у селі Чжаосін / Фото Getty Images

Стародавнє місто Чженьюань

Це місто було засноване понад 2 тисячі років тому. Його площа складає лише 3,1 квадратних кілометра. Тут налічується понад 160 історичних та природних пам'яток: печери, палаци, павільйони, храми і навіть старовинні пристані. Серед них особливо знаменитий мальовничий район річки Уян і елегантний древній комплекс в печері Цінлун.



​Стародавнє місто Чженьюань / Фото Getty Images

Міст Дуге

Це один з найвищих мостів у світі. Розташований він на автодорозі Гуаньлін – Сін'я. Висота від річки Бейпаньцзян до конструкції становить 566 метрів, а його загальна довжина – 1 341 метр. Міст з'єднує дві важливі провінції: Юньнань і Гуйчжоу.



​Міст Дуге / Фото Getty Images



Міст Дуге один з найвищих мостів у світі / Фото Getty Images

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Гігантський радіотелескоп FAST

Five hundred meter Aperture Spherical Telescope – найбільший в світі радіотелескоп, за допомогою якого вчені можуть отримувати нові дані з космосу. Його загальна площа рівноцінна 30 футбольним полям. Цікаво, що в радіусі 5 кілометрів навколо телескопа блокуються всі види зв'язку. Це необхідно для отримання чистих даних із всесвіту.



​Найбільший в світі радіотелескоп FAST​ / Фото Getty Images