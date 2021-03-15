Китай спрощує в'їзд для іноземців, які зробили щеплення проти COVID-19 його препаратами

З 15 березня іноземні туристи зможуть в'їхати на територію Китаю, подаючи ті самі документи, що й до пандемії. Однак спрощення в'їзду стосується тільки тих, хто вакцинувався від COVID-19 китайськими препаратами.

Нововведення стосуватиметься й власників карти для ділових поїздок АТЕС.

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Згідно з новими правилами, іноземці та члени їхніх сімей, які хочуть відвідати материковий Китай, повинні будуть надати той пакет документів, що й до пандемії. Ці послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози китайської вакцини або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подачі заяви.

Таким туристам не потрібно мати з собою негативний ПЛР-тест або заповнювати спеціальну декларацію. Вони повинні лише пред'явити сертифікат про щеплення.

Що відомо про вакцину китайського виробництва – CoronaVac

У грудні МОЗ України домовилося про постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини Coronavac виробництва Sinovac Biotech. Фармкомпанія "Лекхім", яка є представником Sinovac в Україні, уклала угоду про постачання на 5 років.

Першу партію вакцин мали доставити в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, тобто у лютому. Однак поставки вакцини затримались.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Компанія "Лекхім" обіцяє доставити в Україну першу партію до 15 березня.

Під час третьої фази досліджень у Бразилії препарат показав 78% ефективності. Але з урахуванням легких або безсимптомних випадків – 50,4%. Клінічні випробування в Індонезії демонстрували 65,3%. А проведені за підтримки уряду Туреччини – 91,25%.

Китайська компанія досі не оприлюднила дані про ефективність офіційно. Тож залишилось дочекатися офіційного звіту компанії. Адже якщо ефективність CoronaVac становитиме менш ніж 70%, Україна відмовиться від його закупівлі.

За даними Worldometer , станом на 15 березня 2021 року в Китаї виявлено 90 049 випадків зараження коронавірусом, з них 4 636 летальних.

Відзначимо, раніше Китай запровадив цифрові сертифікати вакцинації від COVID-19. Йдеться про програму на платформі WeChat для китайців, які планують поїздки за кордон.