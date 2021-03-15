Китай спрощує в'їзд для іноземців, які зробили щеплення проти COVID-19 його препаратами

З 15 березня іноземні туристи зможуть в'їхати на територію Китаю, подаючи ті самі документи, що й до пандемії. Однак спрощення в'їзду стосується тільки тих, хто вакцинувався від COVID-19 китайськими препаратами.
Нововведення стосуватиметься й власників карти для ділових поїздок АТЕС.
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Згідно з новими правилами, іноземці та члени їхніх сімей, які хочуть відвідати материковий Китай, повинні будуть надати той пакет документів, що й до пандемії. Ці послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози китайської вакцини або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подачі заяви.
Таким туристам не потрібно мати з собою негативний ПЛР-тест або заповнювати спеціальну декларацію. Вони повинні лише пред'явити сертифікат про щеплення.За даними Worldometer, станом на 15 березня 2021 року в Китаї виявлено 90 049 випадків зараження коронавірусом, з них 4 636 летальних.
Відзначимо, раніше Китай запровадив цифрові сертифікати вакцинації від COVID-19. Йдеться про програму на платформі WeChat для китайців, які планують поїздки за кордон.