Кіпр дозволив українським туристам в'їзд з 1 квітня, але є умови

Станом на 29 березня Кіпр переніс Україну з "сірої" зони в "червону". Це дозволяє українцям в'їхати на територію країни з певними вимогами з 1 квітня 2021 року.

Прибулі в країну мають надати ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

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Що ще потрібно, щоб в'їхати на Кіпр?

Як зазначається, особи, які подорожують із країн "червоної" зони, повинні:

зареєструватися на платформі CyprusFlightPass

отримати особову картку доступу до вильоту

по прильоту пройти повторний ПЛР-тест за власний кошт (30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафосу)

результатів тесту чекати на самоізоляції у заброньованому готелі (близько 3 годин)

Також в посольстві України радять бути готовими надати документи, що підтверджують мету поїздки (місце проживання, проплачений готель, договір оренди апартаментів тощо), фінансові засоби на весь час перебування (мінімум 50 євро на день), намір повернутися до України (проплачений зворотний авіаквиток) та надання іншої необхідної інформації.

Нагадаємо, ще в січні Кіпр , ще в січні Кіпр анонсував плани відкритися для українців з 1 березня, але тоді обіцянку так і не виконав.