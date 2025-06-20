Цвітіння диких нарцисів у Карпатах – це явище, яке можна побачити влітку протягом короткого періоду, пише 24 Канал. У горах росте рідкісний вид цієї квітки – нарцис вузьколистий.

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Де в Карпатах побачити дикі нарциси

Окрім Карпат, нарцис вузьколистий поширений також в Альпах і на Балканах. Ці квіти занесені до Червоної книги України через зменшення популяції.

В Україні ці нарциси квітнуть на схилах Чорногірського, Свидовецького та Мармароського масивів, а також у "Долині нарцисів" неподалік міста Хуст.

У середині червня вузьколисті нарциси зацвіли на високогір'ї Карпат. Цвітінням квітів у фейсбуці поділилася Аня Семенюк, яка зафіксувала прекрасні рослини на Свидовці, що в Закарпатській області.

У Карпатах зацвіли дикі нарциси / Фото Аня Семенюк

Помилуватися цвітінням високогірних нарцисів можна протягом двох – трьох тижнів. На низовині вони розквітають у першій половині травня. На високогір'ї нарциси починають квітнути у червні.

Слід зазначити, що в Карпатах вже цвіте "червона рута". Рослина поширена в Івано-Франківській та Закарпатській областях, зокрема на масивах Чорногори та Мармароша.