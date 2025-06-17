Чергове диво природи мандрівники зможуть побачити у Чернівецькій області, пише 24 Канал. Уже цих вихідних неподалік Чернівців відкриють поле з лавандами.

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Де побачити лавандове поле в Україні

Лавандове поле можна буде побачити у селі Білівці Хотинської громади. Це приблизно 60 кілометрів від Чернівців.

Лавандове поле на Буковині на карті

Власники поля на своїй сторінці в інстаграмі "Лавандова мрія" повідомили, що 21 – 22 червня відкриється "український Прованс" – 16-гектарне поле лаванди.

На честь відкриття сезону відбудеться атмосферне свято серед ароматної лаванди. У програмі будуть:

прогулянки лавандовим полем та фотозони;

урочисте відкриття Всеукраїнського пленеру художників,

жива музика та виступи музичних гуртів;

альпаки — справжні зірки фестивалю;

дитяча зона: батути, гірки, розваги;

смачна гриль-кухня, фудкорти;

морозиво та прохолодні напої.

Вхід на лавандове поле – вільний.

Який вигляд має лавандове поле: дивіться відео

Зазначимо, що вперше лавандове поле у селі Білівці відкрили у 2023 році. Спершу територія поля була 10 гектарів, після чого зросла до 16.

Торік відвідати поле можна було в будні та у вихідні з 9:00 до 22:00. Відпочинок коштував для дорослих 100 гривень, а для дітей і військових з родинами – безкоштовно.

Додамо, що у Чернівецькій області, крім лаванди, також можна побачити поле з півоніями.