У Карпатах спорудили ще одну велетенську гойдалку для туристів: мальовничі фото
Джерело:Укрінформ
Карпати сповнені місць, які справляють надзвичайні враження. Це стосується й велетенських гойдалок. Одну називають гуцульською, інша потрапила в книгу рекордів України, ще одна розташована вище за всіх в горах, а тепер з'явилася нова.
Жителі села Бережниця встановили гуцульську гойдалку на висоті майже 1 500 метрів над рівнем моря. Зробили її для туристів, адже такі локації завжди притягують. Про це розповів голова ГО "Гуцулики" у Верховині Руслан Бойчук.
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Велика гуцульська гойдалка – це нова атракція на Верховинщині, – повідомив Бойчук.
За його словами, гойдалку спорудили місцеві жителі села Бережниця на вершині гори Бенджола, що сягає приблизно 1 500 метри над рівнем моря.
У Карпатах спорудили ще одну велетенську гойдалку / Фото: verkhovyna.life
Також зазначив, що добратися до гойдалки туристи можуть пішим маршрутом або взявши участь у джипінг-турі, який розробили у Верховині.
Джипінг-тур, що розробили у Верховині / Фото: verkhovyna.life
Організатори запевняють, що нова атракція не залишить байдужими ані екстремалів, ані людей, які бояться висоти.
У Карпатах для туристів спорудили гойдалку на 1,5-кілометровій висоті / Фото: verkhovyna.life
Як відомо, на маршруті зараз споруджують чани та колиби, які запрацюють вже зовсім скоро.