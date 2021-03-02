Карибські острови відкрили безвіз для українських туристів: умови в'їзду

Громадяни України тепер можуть подорожувати на Кариби. Йдеться про безвізовий режим з п'ятьма карибськими островами, який розпочав діяти 1 березня.

Мандрівники повинні попередньо пройти онлайн-реєстрацію та отримати підтвердження на в'їзд, а також мати негативний ПЛР-тест.

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Маємо чудові новини! Від сьогодні Карибська частина Королівства Нідерланди, острови Аруба та Кюрасао, а також Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба стають доступними для українців за безвізовим режимом, – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Карибські острови?

Карибські Нідерланди – це Карибські острови, які мають статус муніципалітетів Нідерландів: Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба. Їх загальна площа – 328 кілометрів, а населення налічує 23 296 мешканців.

Бонайре розташований на схід від Аруби й Кюрасао, недалеко від узбережжя Венесуели. Сінт-Естатіус та Саба розташовані на південь від острова Сен-Мартен та північний захід від Сент-Кітсу і Невісу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що громадяни України з 1 березня зможуть подорожувати безвіз до Гренади та заморських територій Нідерландів. Також він зазначив, що з 1 березня кордони для українців відкриває Грузія, але за умови дотримання карантинних вимог.