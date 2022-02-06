Карантинні правила на гірськолижних курортах України: що треба знати туристам

Очевидно, взимку українські туристи вирушають на гірськолижні курорти, щоб насолодитися зимовим відпочинком. Втім, слід пам'ятати, що на кожному з них діють певні карантинні правила.

Тому МОЗ України вирішило нагадати громадянам, які вимоги діють на курортах України.

Зверніть увагу Індивідуальний номер туриста і не тільки: у МОЗ розповіли, як працюватимуть лижні курорти

Які карантинні правила діють на гірськолижних курортах України

Багато хто проводить зимові вихідні на відпочинку в горах… Прослідкуйте за тим, щоб всі дотримувались протиепідемічних правил. Це допоможе зменшити ризик зіпсувати відпочинок та зимові свята,

– йдеться у дописі.

Відповідно до постанови МОЗ, відвідувачі гірськолижних курортів можуть користуватися послугами лише за наявності та після перевірки COVID-документів – сертифікат вакцинації, негативний тест чи довідка про одужання. Ці правила не стосуються осіб до 18 років.

Клієнти та відвідувачі зобов'язані надавати на вимогу працівників закладів як документи щодо коронавірусу, так і документи, що підтверджують вік особи.

У МОЗ нагадують, що на час карантину у громадських місцях всі повинні дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.



Карантинні правила на гірськолижних курортах / Інфографіка МОЗ України

Перевірку COVID-документів можна проводити під час поселення до готелю або придбання абонементу на гірськолижне катання.

Відвідувачам курортів рекомендується присвоїти унікальну позначку, у вигляді наліпки на верхній одяг або шолом, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи вже перевірялись. Тоді турист уникне повторних перевірок.

Зазначається, що відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на суб'єктів господарювання, що надають готельні та інші послуги.