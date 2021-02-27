Чоловік на карантині подавав сигнали перехожим записками у вікні

У Великій Британії усі, хто прибуває в країну, повинні відсидіти карантин у готелі. Один з туристів був незадоволений умовами розміщення і почав подавати сигнали перехожим записками в вікні.

Він відсиджував карантин у готелі Renaissance London біля лондонського аеропорту Хітроу. І почав писати записки перехожим та показувати у вікні.

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Турист приклеював повідомлення на скло свого номера в знак протесту: "Тюрма Хітроу", "Як же добре провести тут свій день народження", "Наступного разу я повернуся додому на човні через Дувр".

Як повідомляє Daily Mail, багатьом британцям не подобається, що їх примушують проходити десятиденну ізоляцію в готелях.

Нагадаємо, що мандрівники, які прибувають до Великої Британії з 33 країн ризику, мають дотримуватися нових суворих правил в'їзду – 10-денна самоізоляція в спеціальному готелі за власний кошт.