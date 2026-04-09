Ще красивіша, ніж раніше: у Львові знову відкрита одна з найвідоміших каплиць міста
Після тривалої реставрації одна з найвідоміших пам'яток у Львові знову відкрила двері для відвідувачів. Каплиця Боїмів повернулася до життя оновленою: із відреставрованими фасадами та інтер'єрами, які знову можна роздивитися зблизька.
У самому серці Львова збереглася одна з найунікальніших сакральних пам'яток – це каплиця Боїмів, яка вражає не лише своєю архітектурою, а й історією впливового міщанського роду, розповідає Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького.
Яка історія створення каплиці Боїмів?
Збудована у 1609 – 1615 роках як родинна усипальня, каплиця стала місцем спочинку 14 представників родини Боїмів. Ініціатором спорудження був заможний купець і райця Георгій Боїм, а завершив будівництво його син Павло.
Мавзолей звели на території тодішнього цвинтаря біля Латинського собору. Хоча точні автори проєкту невідомі, дослідники припускають, що до створення каплиці був причетний архітектор Андреас Бемер. Будівля має квадратний план, перекрита куполом із ліхтарем, увінчаним фігурою Христа.
Найбільше вражає західний фасад – він буквально вкритий різьбленням. Тут можна побачити колони, фігури апостолів Петра і Павла, медальйони з пророками, а також сцени Страстей Христових – від бичування до зняття з хреста. Інтер'єр не менш розкішний: головною домінантою є багато декорований вівтар із рельєфами на тему Страстей.
Над ним – купол із кесонами, прикрашеними образами пророків і ангелів. Особливої уваги заслуговує скульптурна епітафія родини Боїмів – одна з найцінніших меморіальних пам'яток міста. Каплиця є частиною Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького та відкрита для відвідувачів як музей.
Коли працює, яка ціна квитків та де розташована каплиця?
Нещодавно каплиця відновила роботу після реставрації і працює за наступним графіком:
- понеділок – четвер вихідні;
- п'ятниця: 10:00 – 17:00 (каса до 16:30);
- субота – неділя: 10:00 – 18:00 (каса до 17:30);
Ціни на вхід:
- дорослі – 100 гривень;
- студенти – 80 гривень;
- діти та пенсіонери – 60 гривень;
Сімейні квитки: 1 дорослий + 1 – 2 дитини – 150 гривень, 2 дорослих + 1 – 2 дитини – 250 гривень.
Екскурсії для груп до 20 осіб: дорослі – 300 гривень, студенти – 200 гривень, діти та пенсіонери – 150 гривень.
- Адреса музею: місто Львів, площа Катедральна, 1.
Часті питання
Що таке каплиця Боїмів і чим вона відома?
Коли можна відвідати каплицю Боїмів і скільки коштує вхід?
Які особливості архітектури каплиці Боїмів?
