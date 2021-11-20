Канада скасувала карантин для туристів, щеплених китайською вакциною CoronaVac

Канада планує змінити умови в'їзду на територію країни. Зокрема, особи, які пройшли повний курс щеплень китайською вакциною Sinovac (CoronaVac) зможуть подорожувати Канадою без обов’язкового 14-денного карантину.

Про це заявили в Агентстві громадського здоров’я Канади. Розповідаємо, що відомо про оновлені умови в'їзду.

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Коли чекати на нововведення

В Агенстві розповіли, що оновлені умови в'їзду наберуть чинності 30 листопада 2021 року. Канада, зокрема, розширить перелік COVID-вакцин, щеплення якими дозволить туристам подорожувати країною без 14-денного карантину. До переліку буде включено Sinopharm, Sinovac та COVAXIN.

Щеплені вакциною CoronaVac зможуть подорожувати Канадою з 30 листопада / Фото Unsplash

З 2022 року Канада планує скасувати більшість винятків, яким дозволявся в’їзд до країни без підтвердження вакцинації від COVID-19. Йдеться про міжнародних студентів, близьких родичів громадян й постійних мешканців Канади.

Правила в'їзду до Канади

наразі в’їзд на територію Канада для іноземних громадян, дозволений лише особам, які щонайменше за 14 днів до прибуття пройшлиоднією із, зокрема: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson).

Документи, які підтверджують вакцинацію, повинні бути оформлені англійською чи французькою мовами або мати завірений переклад. Іноземцям, які пройшли повний курс вакцинації однією з них, дозволяється в’їжджати до країни за умов виконання інших міграційних правил, в тому числі наявності за потреби візи.

Ще одна специфіка в'їзду до Канади – необхідність подати особисту інформацію в електронному вигляді. Для цього перед посадкою на рейс варто скористатися додатком ArriveCAN. Особи, які проігнорували правило, можуть отримати штраф у розмірі до 1000 доларів.