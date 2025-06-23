Одна з таких локацій розташовується посеред лісу на 15 гектарах землі у Житомирській області, пише 24 Канал. Мова про урочище Камінне Село, яке складається з великих валунів, а його вік – понад два мільярди років. Часто урочище порівнюють зі Стоунхенджем.

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Що відомо про Камінне Село

Існують кілька гіпотез щодо виникнення урочища, яке є пам'яткою природи України. Швидше за все, ці валуни – це звичайні денудаційні останці, що є поширеними у межах Українського кристалічного щита загалом.

Цю гіпотезу підтверджує те, що ці валуни морфологічно не відрізняються від корінних порід, що належать до устинівського підтипу кишинської серії гранітів.



Камінне Село / Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Ця місцина також славиться містичною атмосферою та легендами. Одну з легенд Суспільному розповів краєзнавець Юрій Халімончук.

За його словами, по сусідству були розташовані два села, в яких жили багатії та бідняки. Коли почався голод, жителі бідного села двічі зверталися до багатіїв по допомогу, але їм відмовили.

А Бог і Диявол, як вищі сили, за цим спостерігали. І Бог гнівався, а Диявол, навпаки, тішився. Коли втретє бідняки прийшли до багатіїв просити допомоги, то ті замість того, щоб виручити їх та дати їм хліба, вхопили в руки каміння, палиці, відпустили з ланцюгів собак і погнали своїх сусідів в їхнє бідне село. А коли вони задоволені розійшлися по своїх домівках, Бог послав кару на них. І вони закам'яніли разом зі своїм багатством, тому село називається Кам'яне або Камінне,

– розповідав Юрій Халімончук.

Також, за легендою, щілина між Божим і Диявольським каменем, має чудодійні властивості. Якщо пройти між цими каменями, то помолодшаєш та очистишся від гріхів.



Камінне Село / Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Краєзнавець розповів, що урочище – це по суті залишки древніх гір. За його словами, на прадавній час тут був гірський масив, який з'єднувався з нашим Словечансько-Овруцьким кряжем і, можливо, сягав десь Кавказу.

Як дістатися до Камінного села

Добратися до урочища на Житомирщині можна автівкою: найзручніше їхати через Олевськ у напрямку села Рудня-Замисловицька. Ґрунтова дорога веде просто в ліс, де серед дерев і ховається це загадкове місце.

Камінне Село на карті

Важливо врахувати, що останні два кілометри доведеться пройти пішки. Також добратися до урочища можна в складі організованих груп. Туристичні автобуси курсують з Києва до Камінного села доволі часто, в основному на вихідних.

До речі, в Житомирській області розташовується Дружбівський кар'єр, вода в якому бірюзова та придатна для купання.