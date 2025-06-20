Поля з маками – це ідеальні локації для мандрівців, яку шукають локації для красивих літніх світлин. Маки зазвичай цвітуть у травні – червні, залежно від регіону, клімату та виду, пише 24 Канал.
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Де побачити маки біля Львова
У червні маки зацвіли поблизу Львова, тому любителі гарних фотографій та чарівних пейзажів можуть запланувати невеличку поїздку на вихідні.
Мережу підкорило відео з дівчинкою на маковому полі біля Львова. Ролик на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала Юлія Підставська.
Біля Львова зацвіло макове поле: дивіться відео
Макове поле можна побачити між селами Кам'янопіль і Підбірці, що на об'їзній Львова. До великого макового поля зі Львова менше десяти кілометрів.
Також гігантське макове поле можна побачити у Чернівецькій області, зокрема в селі Брусниця.