Одна из таких локаций располагается посреди леса на 15 гектарах земли в Житомирской области, пишет 24 Канал. Речь об урочище Каменное Село, которое состоит из больших валунов, а его возраст – более двух миллиардов лет. Часто урочище сравнивают со Стоунхенджем.

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Что известно о Каменном Селе

Существуют несколько гипотез о возникновении урочища, которое является памятником природы Украины. Скорее всего, эти валуны – это обычные денудационные останцы, распространенные в пределах Украинского кристаллического щита в целом.

Эту гипотезу подтверждает то, что эти валуны морфологически не отличаются от коренных пород, принадлежащих к устиновскому подтипу кишинской серии гранитов.



Каменное Село / Фото: Анжелика Нестерчук для Суспільне Житомир

Это место также славится мистической атмосферой и легендами. Одну из легенд Суспільному рассказал краевед Юрий Халимончук.

По его словам, по соседству были расположены два села, в которых жили богачи и бедняки. Когда начался голод, жители бедного села дважды обращались к богачам за помощью, но им отказали.

А Бог и Дьявол, как высшие силы, за этим наблюдали. И Бог гневался, а Дьявол, наоборот, радовался. Когда в третий раз бедняки пришли к богачам просить помощи, то те вместо того, чтобы выручить их и дать им хлеба, схватили в руки камни, палки, отпустили с цепей собак и погнали своих соседей в их бедную деревню. А когда они довольные разошлись по своим домам, Бог послал кару на них. И они окаменели вместе со своим богатством, поэтому село называется Каменное или Каменное,

– рассказывал Юрий Халимончук.

Также, по легенде, щель между Божьим и Дьявольским камнем, имеет чудодейственные свойства. Если пройти между этими камнями, то помолодеешь и очистишься от грехов.



Каменное Село / Фото: Анжелика Нестерчук для Общественное Житомир

Краевед рассказал, что урочище – это по сути остатки древних гор. По его словам, в древнее время здесь был горный массив, который соединялся с нашим Словечанско-Овручским кряжем и, возможно, достигал где-то Кавказа.

Как добраться до Каменного села

Добраться до урочища на Житомирщине можно на машине: удобнее всего ехать через Олевск в направлении села Рудня-Замысловицкая. Грунтовая дорога ведет прямо в лес, где среди деревьев и скрывается это загадочное место.

Каменное Село на карте

Важно учесть, что последние два километра придется пройти пешком. Также добраться до урочища можно в составе организованных групп. Туристические автобусы курсируют из Киева в Каменное село довольно часто, в основном на выходных.

Кстати, в Житомирской области располагается Дружбовский карьер, вода в котором бирюзовая и пригодная для купания.