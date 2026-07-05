Вино з попелу і купання у вулкані: чому Кабо-Верде стає новим туристичним хітом

Вулканічний архіпелаг Кабо-Верде посеред Атлантики стрімко завойовує серця мандрівників завдяки унікальному поєднанню дикої природи та доступних цін. Острови пропонують дивовижні контрасти від купання у вулканічних кратерах до спостереження за китами та гігантськими черепахами.

А ще дужче зросла кількість запитів на відпочинок у Кабо-Верде, коли весь світ побачив фантастичні матчі національної збірної цієї країни на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. 24 Канал із задоволенням розповість про все це докладніше.

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Кабо-Верде: які таємниці приховує минуле архіпелагу й де він розташований?

Кабо-Верде – це архіпелаг із десятка островів, розташований приблизно за 570 кілометрів від узбережжя Сенегалу в Африці. Насправді він завжди заслуговував на пильну увагу мандрівників, але після виступу збірної на Мундіалі став ще популярнішим.

Офіційною мовою тут є португальська, але серце місцевих б'ється у ритмі креольської мови (кріолу). Завдяки майже 350 сонячним дням на рік та середній температурі близько 25 градусів, острови стали справжнім прихистком для тих, хто шукає тепла, спокою та автентичності.

Історія ж Кабо-Верде розпочалася у період між 1456 та 1460 роками, коли португальські мореплавці вперше висадилися на ці абсолютно безлюдні на той час острови. Зручне географічне розташування швидко перетворило архіпелаг на ключовий транзитний вузол для работоргівлі та морських експедицій. Лише 5 липня 1975 року країна здобула довгоочікувану незалежність від Португалії.

Головним свідком тих буремних часів є місто Сідаде-Велья на острові Сантьягу – перше європейське колоніальне поселення у тропіках, яке сьогодні фігурує у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прогулюючись повз величні руїни Королівської фортеці Сан-Філіпе, що височіє над океаном, можна відчути подих епохи Великих географічних відкриттів.

Найкрасивіші краєвиди Кабо-Верде: дивіться відео ScenicRelaxationFilms

Чим вражають контрасти застиглої лави та смарагдових долин Кабо-Верде?

Географія архіпелагу вражає різноманітністю – ландшафти змінюються від майже місячних пустельних рівнин до смарагдових терасованих долин на Санту-Антан. Справжньою перлиною для любителів гострих відчуттів є острів Фогу, де височіє активний вулкан Піку-ду-Фогу заввишки 2829 метрів.

Тут сміливці можуть піднятися просто до кратера, а після спуску продегустувати місцеве вино, виноград для якого вирощують безпосередньо у кальдері. Воно має унікальний мінеральний смак завдяки багатому на мікроелементи вулканічному попелу, на якому ростуть ягоди.

Для тих, хто прагне класичного пляжного відпочинку та водного спорту, ідеальним вибором є острів Сал. Його візитівкою є розкішний пляж Санта-Марія з бірюзовою водою та дрібним білим піском. І саме його встигли охрестити "Карибами без джетлагу" через комфортну навіть узимку температуру повітря близько 25 градусів та чудові умови для відпочинку.

Окрім віндсерфінгу та кайтингу, Сал пропонує унікальний досвід – купання у солоному озері всередині згаслого вулканічного кратера Педра-де-Луме. Завдяки надзвичайно високій концентрації солі тут можна без жодних зусиль лежати на поверхні води, наче у Мертвому морі. А всього за кілька кілометрів, у Шарк-Бей, туристи мають змогу походити по мілководдю поруч із безпечними лимонними акулами.

Де розташоване Кабо-Верде: показуємо на карті

Боа-Вішта та Сан-Вісенте: музика душі та дика природа

Для любителів пригод на Кабо-Верде організовують поїздки до MS Cabo Santa Maria. Це легендарний іспанський вантажний корабель, який у 1968 році сів на мілину і сьогодні є головним фотосимволом та візитівкою острова Боа-Вішта.

Ця локація до того ж приваблює неймовірною дикою природою. З середини лютого до кінця травня тут можна спостерігати за величними горбатими китами, які пропливають усього за 500 метрів від берега, і до них роблять човнові екскурсії з гавані Сал-Рей. Та сама Боа-Вішта є унікальним місцем для гніздування рідкісних морських черепах, де можна відпочити в абсолютній гармонії з природою.

Кабо-Верде неможливо уявити й без музичного стилю морна – тужливих, глибоких і надзвичайно емоційних мелодій, які прославила на весь світ легендарна Сезарія Евора. Острів Сан-Вісенте та його культурна столиця Мінделу називають серцем цього мистецтва.

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Чому Кабо-Верде переживає бум зацікавленості?

Справжнім каталізатором шаленого інтересу до Кабо-Верде став історичний прорив національної збірної з футболу на Чемпіонат світу 2026 року. Сенсаційний дебют цієї маленької країни на Мундіалі миттєво прикував до неї увагу мільйонів уболівальників та медіа по всьому світу. Це спровокувало колосальне зростання пошукових запитів на авіаквитки та тури до архіпелагу – люди прагнуть на власні очі побачити батьківщину футбольних героїв.

Окрім футбольного хайпу, мандрівників приваблює те, що Кабо-Верде пропонує чудову й доступну альтернативу Тенерифе чи Єгипту. Тижнева відпустка на двох разом із перельотом може коштувати близько півтори тисячі євро, при цьому більшість готелів працюють за системою "все включено", а пляжі залишаються широкими й не надто переповненими.

Плануючи подорож, варто пам'ятати про кілька важливих нюансів. Місцева валюта – ескудо Кабо-Верде – жорстко прив'язана до євро, проте для розрахунків на менших островах обов'язково потрібно мати готівку. Також перед поїздкою необхідно пройти онлайн-реєстрацію у системі EASE та сплатити аеропортовий збір та туристичний податок – разом це близько 34 євро.